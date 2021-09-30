Автомобілі відомих спортсменів: на яких машинах їздять зірки популярних видів спорту

Один боксер володіє майже 100 машинами.

Зіркові спортсмени завойовують багато кубків та нагород, що приносить їм величезні гроші. Це, у свою чергу, дозволяє їм купувати різноманітні дорогі речі, зокрема, автомобілі.

Великі статки мають відомі баскетболісти, гонщики, боксери, футболісти та тенісисти. ТСН.Авто розповідає про колекції представників саме цих видів спорту.

Леброн Джеймс

Associated Press

Найпопулярніший і, напевно, найкращий баскетболіст світу Леброн Джеймс вигравав численні чемпіонати та чотири рази ставав найціннішим гравцем НБА.

Associated Press

Баскетболіст також має лінійку взуття "Lebron 11". В неї є фірмовий малюнок і саме він нанесений на Lamborghini Aventador Джеймса. Крім того, у його гаражі стоїть Porsche 911S, Ferrari F430, Maybach 57 та ще багато інших автомобілів. Всі ці моделі є дуже швидкими та розкішними.

Льюїс Гамільтон

Люіс Гамільтон

Льюїс Гамільтон з команди Mercedes AMG, ймовірно, в останні роки є найкращим гонщиком у світі. У нього 4 титули чемпіона світу та 62 перемоги у змаганнях.

Проте з автомобілями він пов'язаний не тільки у роботі. Він обожнює їх і у повсякденному житті. Гонщик володіє Pagani Zonda 760 LH, McLaren P1 та Ferrari Laferrari. А улюбленою його моделлю є Ford Shelby Cobra, яка в нього є аж в двох примірниках з різними кольорами.

Флойд Мейвезер

Associated Press

Флойд Мейвезер – один з найбільш легендарних боксерів світу. Він має титули у кількох вагових категоріях та рекорд проведення 50 поєдинків, в яких він переміг всі рази.

Rolls Royce Phantom geneva

Боксер має одну з найкращих колекцій автомобілів у світі. Вважається, що у нього майже 100 автомобілів. Серед них 16 Rolls Royce, по два Ferrari та McLaren і три Bugatti.

Неймар

Associated Press

Неймар є одним з найпопулярніших футболістів світу. Його трансфер до "ПСЖ" став рекордним. За його перехід з "Барселони" клуб заплатив 222 мільйони євро. У Франції він також став одним з найбільш високооплачуваних гравців світу.

Це дозволило йому придбати 13 розкішних автомобілів. Серед них декілька Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Audi та унікальна модель Lykan Hypersport. Найулюбленішим його авто є Lamborghini Veneno.

Новак Джокович

Associated Press

Новак Джокович є першою ракеткою світу серед чоловіків. Він лишається першим протягом рекордного терміну – понад 311 тижнів. Взагалі його вважають одним з найкращих тенісистів усіх часів.

autonews.com

Він також дуже любить автомобілі. Джокович є послом бренду Peugeot і має власну обмежену серію моделі e-208, яку йому подарували за перемогу в Australian Open. Також у нього є Peugeot RCZ, Bentley Continental GT, Mercedes Benz S500, Aston Martin DB9 та Audi R8.

Раніше ми розповідали про колекцію автомобілів футболіста Кріштіану Роналду.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання