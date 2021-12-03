Автомобілі, які дебютували на українському ринку у 2021 році

Цього року автоаиробникам справді є чим здивувати покупців.

2021 рік подарував українцям чимало різних подій, але і автомобільний світ також не пасе задніх. Автовиробники не дивлячись на пандемію та проблеми з напівпровідниками все одно змогли подарувати водіям цікаві новинки.

ТСН.Авто виділив сім найцікавіших автомобілів, які дебютували у 2021 році.

Першою новинкою став корейський позашляховик - Hyundai Palisade. Цей автомобіль може бути як з переднім приводом так і з повним, тож кожен зможе знайти для себе найкращий варіант. Під капотом «здорованя» поки доступно два мотори: бензиновий атмосферний V6 об'ємом 3,8-літра і 2,2-літровий турбодизель. Але в будь якому випадку, двигун працюватиме з автоматичною коробкою на 8 передач.

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Далі також творіння від інженерів Hyundai – Staria, цей мінівен має досить комфортні габарити, що робить його більш привабливим для мешканців мегаполісів. Ще ода перевага цього авто – його дизайн, він просто шалений. Машина схожа на справжній космічний шатл, який може нести на своєму борту 9 чоловік. Під капотом може бути встановлений нещодавно модернізований 2,2-літровий турбодизель VGT або бензиновий Smartstream G6DIII 3,5 MPI. Перший поєднується як з механічною КПП на 6 передач, так і з АКПП на 8 передач, а ось другий тільки з «автоматом».

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Тепер розглянемо, що до нас привезли французи. Перед вами DS7 Crossback E-Tense 4х4. Автомобіль має розкішний салон, сучасний дизайн та дуже багато технологій. DS7 Crossback E-Tense звичайно може похвалитися 300-сильною гібридною силовою установкою. Мало того, що до першої сотні він розганяється усього за 5.9 секунд, так ще й витрата пального просто смішна – 2 літри на сотню.

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Chery Tiggo 2 Pro – це новий компактний кросовер, який вже доступний на ринку України. Його попередник користувався шаленою популярністю, особливо через свою ціну. Адже за невеликий цінник покупець отримував непогано оснащений автомобіль. Тепер нова лінійка отримала кращий дизайн, новий салон, перероблену мультимедіа та непоганий бензиновий двигун на 1.5 літра, який видає 109 к. с. та 140 Нм обертального моменту.

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Ще один представник китайського автовиробництва – повністю електричний JAC iEV7S. Компактний електричний кросовер з’явився на ринку Китаю вже кілька років тому, але у нас його розпочали продавати офіційно лише у цьому році. Це зовсім нормальна практика, коли автовиробник спочатку перевіряє технології на внутрішньому ринку, а потім же переходить на інші. Машина має батарею ємністю 40 кВт/год, що дозволяє проїхати на одному заряді 300 кілометрів. Двигун досить слабенький, видає потужність у 115 кінських сил, тож до першої сотні електрокар розганяється за 12 секунд але цього достатньо, щоб пересуватися містом.

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Ось для вас повна новинка, деякі про неї навіть не чули - CUPRA Formentor. Автомобільний бренд CUPRA нещодавно стартував на нашому ринку і вже знайшов для себе прихильників. Formentor – це флагманський кросовер компанії, який побудований повністю на власній платформі та не перетинається з іншими моделями SEAT. Автомобілі комплектуються широкою лінійкою силових установок - 2.0-літровим TSI, гібридною установкою e-Hybrid (1.4 TSI, електромотор і 13-кіловатна батарея) і ще одним 2.0-літровим TSI, але трошечки потужнішим. В останньому випадку мотор працює не тільки в парі з DSG, але і з системою повного приводу 4Drive, реалізованого за допомогою муфти в задній осі.

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І наостанок новинка від баварців BMW iX. Це дуже футуристичний електрокорос від BMW. Все в кращих традиціях німців – екологічні матеріали, якісне оздоблення та нові технології. iX в топовій версії xDrive50 має 523 кінські сили та запас ходу 630 кілометрів. Також тут присутня система швидкої зарядки, яка поповнить запас батареї на 80% за 30 хвилин.

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Нагадаємо, що нещодавно назвали найдорожчі автомобілі, які дебютували у 2021 році.