Автомобілі з Китаю: що обирають українці у цьому році
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 87%.
Від січня по вересень 2025 року українці придбали 14684 од. легкових автомобілів, ввезених з Китаю.
Про це пише Укравтопром.
Це на 27% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
З цієї кількості: нових — 12064 од. (+39%); вживаних — 2620 од. (-8%) од.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
1. BYD Song Plus — 2014 од.;
2. VOLKSWAGEN ID.Unyx — 1599 од.;
3. HONDA eNS1 — 992 од.;
4. ZEEKR 7X — 726 од.;
5. BYD Sea Lion 07 — 618 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. ZEEKR 001 — 263 од.;
2. ZEEKR 7X — 143 од.;
3. POLESTAR 2 — 138 од.;
4. BYD Song Plus — 135 од.;
5. AUDI Q4 — 134 од.
