ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Автомобілі з Китаю: що обирають українці у цьому році

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 87%.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
BYD Song Plus

BYD Song Plus / Фото: elektracar.com.ua

Від січня по вересень 2025 року українці придбали 14684 од. легкових автомобілів, ввезених з Китаю.

Про це пише Укравтопром.

Це на 27% більше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

З цієї кількості: нових — 12064 од. (+39%); вживаних — 2620 од. (-8%) од.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 87%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. BYD Song Plus — 2014 од.;

2. VOLKSWAGEN ID.Unyx — 1599 од.;

3. HONDA eNS1 — 992 од.;

4. ZEEKR 7X — 726 од.;

5. BYD Sea Lion 07 — 618 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. ZEEKR 001 — 263 од.;

2. ZEEKR 7X — 143 од.;

3. POLESTAR 2 — 138 од.;

4. BYD Song Plus — 135 од.;

5. AUDI Q4 — 134 од.

Нагадаємо, у «Дії» з’явиться нова послуга, яка полегшать життя водіям.

Дата публікації
Кількість переглядів
73
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie