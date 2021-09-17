Автомобілістам розповіли, чому не варто заздалегідь змінювати літні шини на зимові

Це може призвести до суттєвих проблем.

Водіям розповіли, чому не варто заздалегідь змінювати літні шини на зимові.

Із першим снігом в сервісах шиномонтажу вишиковуються черги: автомобілісти поспішають "перевзути" свої автівки в зимову гуму. Однак є й такі автолюбителі, які не чекають негоди і змінюють сезонні шини заздалегідь, коли асфальт ще досить сухий. Така передбачливість аж ніяк не йде на користь.

Головна відмінність зимових покришок від літніх – це здатність їздити снігом або кіркою льоду. Невеликі канавки протектора літніх шин швидко забиваються снігом, в результаті гальмівний шлях автомобіля виростає в рази. Є в такому випадку і небезпека заметів. Водночас зимові шини знижують ймовірність аварійних ситуацій подібного плану.

Але поспішати зі зміною покришок теж не варто. Дослідження можливостей літніх шин за температури повітря близько нуля показало цікаві результати. Якщо асфальт чистий і сухий, то навіть в разі -5 подібні покришки поводяться відмінно. Зчеплення з трасою буде таким же, як і в теплу погоду.

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А ось зимові шини за осінніх 3-12 градусах тепла показують куди більший гальмівний шлях, ніж літні. Причому шиповані покришки демонструють гірший результат, ніж "липучки". Навіть у разі -5 градусів на сухому асфальті літня гума поводиться краще зимової. А ось якщо заморозки збільшуються, то такі шини "дубіють" і якості їхні знижуються.

Тому зміну сезонних шин краще запланувати ближче до морозів. Звичайно, якщо у вересні випав сніг і траси завалило, то тягнути в цьому питанні краще не треба. Вирушати в дорогу на літніх покришках мокрим підмерзлим асфальтом не слід.

Раніше розповідалося про те, коли саме потрібно ставити зимову гуму на автомобіль.

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