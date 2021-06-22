Автомобілістам розповіли, які переваги має механічна коробка передач над "автоматом"

Вибір трансмісії для водіїв - справа не з легких.

Однією з найбільш поширених суперечок серед автомобілістів є вибір між автоматичною і механічною трансмісією.

Представники кожної зі сторін наводять свої аргументи, але серед прихильників "автоматів" практично ніхто не здатний привести вагомі аргументи на користь конкретних недоліків МКПП. Тим часом, використання "механіки" дозволяє отримати, як мінімум, три помітних переваги над автомобілями з двома педалями, передає AvtoSota.

Про більш високий рівень контролю над автомобілем згадувати не варто, оскільки це прописна істина, але значна частина власників автомобілів з "механікою" в процесі повсякденної експлуатації не використовує потенціал, передбачений ручним перемиканням.

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Першою дійсно серйозною перевагою є надійність. Незважаючи на значний крок вперед "автоматів" за два останніх десятиліття, МКПП продовжує залишатися еталоном надійності через свою технічну простоту. Навіть найбільш прості за конструкцією "автомати" значно складніші за тією ж конструкцією. Статистика показує, що кількість поломок механічних трансмісій істотно нижче, ніж у їхніх автоматичних побратимів. Істотно довше виявляється і термін служби агрегату.

Звичайно, зустрічаються і дуже надійні автоматичні трансмісії, але таких представників на сучасному ринку авто мінімальна кількість.

Другою перевагою виступає вартість ремонту. Якщо "механіка" і вийде з ладу, то відновлення її працездатності обійдеться автовласникові в рази дешевше, ніж ремонт "автомата". Якщо ж додати до цього меншу частоту поломок і великі терміни служби МКПП, то вигода виявиться ще більшою.

Також необхідно враховувати той факт, що "механіка" дешевша в обслуговуванні і в більшості випадків забезпечує зниження витрати пального на тлі автоматичних трансмісій. Тим часом економія – один із головних критеріїв, на основі якого українці роблять вибір, купуючи автомобіль.

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Останній явний плюс – універсальність. Використання "автомата" дозволяє отримати переваги в міських пробках, в той час як на трасі їм не вистачає "жвавості" особливо на обгонах. Механічна КПП більш універсальний варіант для будь-яких дорожніх умов, включаючи їзду поза дорогами з твердим покриттям. "Механіка" стане оптимальним варіантом і для тих, хто вважає за краще "дрифтанути" в заметі на майданчику.

Погодьтеся, що переваги вельми істотні, тому говорити про те, що час автомобілів МКПП безповоротно минув, поки передчасно.

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