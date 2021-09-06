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Автомобілістам розповіли, який комерційний транспорт вигідно переводити на газову установку

Автомобілістам розповіли, який комерційний транспорт вигідно переводити на газову установку

arnapress.kz

Не минає й без винятків.

Водіям розповіли, який комерційний транспорт вигідно переводити на газову установку.

Про це йдеться в UBR.

Зазначається, що газобалонне обладнання (ГБО) вигідно ставити на комерційні авто з бензиновими двигунами. Установка такої системи на дизельні машини в основному нерентабельна через те, що ступінь стиснення двигуна не дозволяє домогтися більшого відсотка використання автогазу.

Винятком із цього правила є дизельні вантажівки, які проїжджають великі відстані.

"Ми встановлювали ГБО на мінівен з дизельним двигуном об'ємом 2 л. Але це виявилося невигідно для водія, так як співвідношення витрат автогазу і дизеля - 30/70. Тобто тільки 30% заміщається автогазом. Але краще не можна зробити - не дозволяє ступінь стиснення дизельного двигуна", - наголосив майстер.

Таке співвідношення витрат може окупитися для дизельних фур через те, що вони проїжджають великі відстані. Однак найбільш вигідно ставити ГБО на бензинові автомобілі - в таких машинах газобалонні системи нових поколінь можуть доводити використання автогазу до 80-90%.

Майстри вказують, що вартість установки ГБО на автобус становить близько 8-10 тисяч грн, але може істотно відрізнятися в залежності від комплектації обладнання.

"Можливо і повне заміщення газом на шостому поколінні ГБО - але ціна такої установки буде в районі 2-3 тисяч євро, що буде довго "відбиватися". З іншого боку, завдяки такій системі газ не так "вбиває" мотор. Але я б сказав, що це ще "сира" тема - тому ми поки їй не займаємося", - зазначив майстер.

Стосовно комерційної сільгосптехніки фахівець зазначив, що установка ГБО безглузда для тракторів - "там просто не вистачить місця, щоб поставити нормальний обсяг бака. Крім того, це нерентабельно, якщо він дизельний".

Раніше водіям розповіли, чи є законним штраф у разі невписаного ГБО на авто.

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