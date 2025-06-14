Автомобільні килимки, які вбивають: як звичайний аксесуар може призвести до ДТП

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Автомобільні килимки — це не просто елемент для чистоти в салоні. Вони можуть бути небезпечними, якщо підібрані неправильно. Експерти попереджають: якщо килимок не підходить за розміром або погано закріплений, він може зсунутися під педалі й заблокувати їх.

Про це повідомило видання Mirror.

Експерти кажуть, що невідповідні або погано зафіксовані килимки можуть зсуватися під педалі газу чи гальма і блокувати їх. Через це водій може не встигнути загальмувати або прискоритися вчасно — особливо небезпечно це на швидкості чи під час маневрів.

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Фахівці радять користуватися тільки тими килимками, які зроблені спеціально для вашої моделі авто. Вони повинні щільно прилягати до підлоги та мати надійні кріплення. Особливо важливо, щоб у зоні педалей не було складок чи виступів, які можуть заважати ногам.

Найбільше проблем викликають універсальні килимки з автомагазинів — вони часто не підходять і легко зміщуються навіть при обережній їзді.

Нагадаємо, експерт відповів, чи може авто вибухнути, якщо у спеку заправляти бак «під зав’язку».