Автомобільний бренд, який нещодавно повернувся до України, оновив свій електричний кросовер

Автомобільний бренд, який нещодавно повернувся до України, оновив свій електричний кросовер

ZS EV трохи змінили екстер'єр та додали дальності ходу.

Компанія MG, яка нещодавно повернулася до України, оновила свій електричний кросовер ZS EV.

Про це повідомляє сайт Autocar.

Автомобілю трохи оновили зовнішній вигляд. Тепер він не має передніх решіток, щоб було більш очевидно, що це саме електрокар.

AutoCar

Більшість змін модель отримала у технічному аспекті. Вона тепер доступна з акумулятором на 72 кВт-год, який пропонує 439 км запасу ходу, порівняно з 262 км, які має поточний кросовер з батареєю на 44,5 кВт-год.

Це зблизило ZS EV з його найближчими конкурентами – Kia e-Niro та Nissan Leaf. Хоча він коштує 34 990 євро, тому зберігає свій статус одного з найдешевших електричних позашляховиків у продажу.

Незабаром з’явиться ще більш дешева версія за 30 990 євро, оснащена акумулятором на 51 кВт-год для 320 км пробігу. Точні ціни будуть підтверджені ближче до виходу на ринок.

Електрокар тепер поставляється з найновішою інформаційно-розважальною системою iSmart від MG, яка має безліч нових функцій.

Раніше повідомлялося, що MG повернyвся до України.

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