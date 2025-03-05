Автомобільний лайфгак: навіщо водії натискають одразу дві кнопки склопідіймачів

Багато водіїв не знають про приховані функції склопідіймачів, хоча вони можуть значно спростити користування машиною.

Сучасні авто оснащені безліччю корисних функцій, які підвищують комфорт і безпеку водіння. Більшість кнопок у салоні мають стандартне призначення, проте їхні певні комбінації можуть активувати додаткові можливості. Експерти пояснили, для чого водії натискають одразу дві кнопки склопідіймачів.

Про це пише "Автотема".

Багато автолюбителів не знають про приховані функції склопідіймачів, хоча вони можуть значно спростити користування машиною. Наприклад, нерідко трапляється ситуація, коли потрібно підняти вікна, але двигун уже заглушений, а склопідіймачі не працюють. У таких випадках доводиться повторно запускати автомобіль, що не завжди зручно та займає зайвий час.

Щоб уникнути цієї проблеми, існує спеціальна комбінація кнопок. Для її активації достатньо одночасно натиснути обидві передні кнопки склопідіймачів у режимі закриття. Після кількох секунд система розпізнає сигнал і автоматично підійме скло.

Однак слід враховувати, що в деяких моделях автомобілів функція працює лише у разі безперервного утримання кнопок до повного закриття вікон. Тож, щоб скористатися цим лайфгаком, варто випробувати його заздалегідь та дізнатися, чи підтримує ваша автівка цю опцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як одна з корисних кнопок на ключах до авто дозволяє за кілька секунд знайти машину на переповненій парковці.