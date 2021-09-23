Автопілот Tesla на двох моделях наділили важливою функцією

Але водій все ще повинен контролювати ситуацію.

Компанія Tesla наділила автопілот у двох своїх моделях Model 3 та Model Y важливою функцією.

Про це повідомляє Electrek.

Так, після кількох інцидентів з постраждалими, американський виробник вирішив оновити софт системи Autopilot на цих електрокарах , навчивши його розпізнавати проблискові маячки.

Зазначається, що в разі активності функції Autosteer та рух швидкісною трасою в темний час доби автоматика Tesla тепер самостійно знижує швидкість електромобіля і видає на центральний дисплей повідомлення про необхідність сповільнитися, якщо бортові камери виявляють на дорозі автомобіль екстрених служб з увімкненими проблисковими маячками.

Попутно видається звуковий сигнал і попередження про необхідність тримати руки на кермі. Як тільки електромобіль мине автомобіль екстрених служб, швидкість руху автоматично збільшується до обраної раніше. Її також можна збільшити, доторкнувшись ногою до педалі акселератора.

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Водночас виробник попереджає автовласників, що автоматика Tesla Model Y і Model 3 не завжди здатна розпізнавати проблискові маячки машин екстрених служб. Водієві пропонується завжди стежити за дорогою і бути готовим до негайних дій.

Додамо, що поява нової функції у електромобілів Tesla була обумовлена розслідуванням Національного управління безпеки руху на трасах (NHTSA) 11 випадків зіткнення машин марки Tesla з автомобілями екстрених служб. Оновлення буде доступно з новою версією ПЗ 2021.24.12.

Раніше розповідалося про те, що американські дослідники визнали автопілот Tesla небезпечним, але це не провина компанії.

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