Автопілот Tesla отримав гідного конкурента: які особливості його технології

Він має велику кількість давачів та слідкує за увагою водія.

Компанія Lucid представила систему допомоги водію DreamDrive, яка стане конкурентом автопілота Tesla.

Про це повідомили на сайті Motor1.

Технологія поки що не дозволяє забирати руки з керма, але її 32 давача, які включають 14 камер, п'ять радарів, чотири камери об'ємного огляду та безліч ультразвукових давачів, можуть зробити її кращою за конкурентів.

Автовиробник також запропонує оновлену версію системи під назвою DreamDrive Pro, яка включає лідар. Однак вона все одно не запускатиметься з функцією "вільні руки".

Технологія буде мати адаптивний круїз-контроль та функцію центрування смуг, які у поєднанні створюють систему Highway Assist. Режим пробок працює на швидкості від 64 км/год до зупинки.

Також Lucid використовує свою звукову систему з 21 динаміком, з якими працюватимуть функції захисту перехресного руху спереду і ззаду та автономного екстреного гальмування, щоб сповістити водія про небезпеку.

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Режим автопарку може робити перпендикулярні та паралельні парковки. Для стоянки на пагорбах система автоматично поверне передні колеса в напрямку від бордюра для забезпечення безпеки, залежно від напрямку.

Щоб переконатися, що водій залишається пильним і уважним, DreamDrive включає в себе безліч моніторів для стеження за очами і руками на кермі. Це включає інфрачервону камеру, яка спостерігає за рухом очей та морганням.

Якщо система визначить, що водій не звертає уваги, вона зупинить автомобіль, активує аварійні вогні та видасть гучний сигнал. Ймовірно, це буде активуватися лише в разі надзвичайної ситуації, тому система також використає аварійне гальмо та розблоковує двері, щоб швидка допомога могла врятувати життя.

Функція "вільні руки" буде доступна у DreamDrive у майбутньому. DreamDrive Pro також має оновлене обладнання для використання більш сучасного програмного забезпечення, яке зараз розробляється.

Раніше повідомлялося, що у США розпочалось виробництво Lucid Air.

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