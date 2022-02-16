Правила купівлі вживаного авто: на що слід звернути увагу

Варто звернути увагу на деталі, які найбільше зношуються у салоні та під капотом.

У Мережі показали, як правильно придбати вживаний автомобіль, при цьому не переплатити та зрозуміти, скільки реально він наїздив.

Ролик-інструкція з’явився на YouTube-каналі Alex333.

Автомобіліст зняв на відео покупку вживаної Skoda Superb 2012 року та показав, як легко визначити реальний пробіг седана.

Насамперед чоловік радить звертати увагу на сидіння: наскільки вони потерті. Особливо варто проглянути місця, які часто не прикриваються чохлами. Пошкоджена обшивка автокрісл – це вже один із приводів наполягати на зниженні ціни.

Крім цього варто звертати увагу на дверний ущільнювач: наскільки він зношений внизу дверцят та у місці замка. Не зайвим буде поверхнево оглянути і те, наскільки потертий сам замок, а ще дверні ручки з боку водія.

Наступні місця, які заслуговує огляду, це кермо, важіль коробки передач та ремінь безпеки. Тут варто подивитись, чи не витерта фарба та чи не затерта тканина. Коробку передач варто оцінити, чи не розбита вона.

Покидаючи салон, варто заглянути під капот, де увагу потрібно звернути на кріплення та болти, якими кріпляться мотор, капот, крила та інші деталі до кузова. Якщо вони не відкручувались, то це доводить, що авто швидше всього не зазнавало серйозних поломок.

Серед іншого потрібно оглянути й сам кузов автомобіля.

Особливу увагу тут варто приділити бамперам у місцях, де авто могло бути вдарене. Збита краска на бампері, крилах та тріщинки на фарах – це також привід вимагати зниження вартості автівки. На цьому варто наголошувати, коли продавець не озвучив про пошкодження спочатку. Про участь у ДТП розкажуть і вікна – якщо вони не заводські, то це тривожна ознака.

У відео зазначається, що, коли купувати авто у Європі, то у власника можуть бути ще й бланк списку обслуговування та Сервіс-план (книжка про обслуговування у сервісних центрах бренду). Зазвичай ці документи не підроблюють, а їхню достовірність легко перевірити. При цьому у Сервіс-плані зазначається, коли був проведений останній огляд та скільки кілометрів на той момент наїздило авто.

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