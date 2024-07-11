Автострахування у 2024 році: як працює автоцивілка та як її оформити

ОСЦПВ — це обов’язковий документ, що захищає водія від значних фінансових втрат у разі ДТП. Якщо з вини власника автоцивілки станеться аварія, страхова компанія повністю або частково компенсує збитки постраждалій стороні. Оформити поліс максимально просто — реалії сьогодення дозволяють зробити це онлайн. Процедура займає лише декілька хвилин. Подробиці — далі в матеріалі.

Що потрібно знати про ОСЦПВ: коротко про головне

Кожен водій, що вирушає в мандрівку українськими дорогами, згідно з законодавством України повинен застрахувати свою громадянську відповідальність, тобто укласти внутрішній страховий договір ОСЦПВ. Важливо розуміти, що за умовами автоцивілки виплата винуватцеві ДТП на ремонт транспортного засобу або лікування не передбачена. Кошти отримує лише постраждала сторона.

Наразі в Україні діють такі страхові ліміти:

за майнові збитки — 160 тис. грн на кожного потерпілого (але не більше ніж 800 000 грн на одну страхову подію);

за шкоду здоров’ю — 320 тис. грн на одного потерпілого незалежно від їхньої кількості.

Отже, автоцивілка дозволяє водієві уникнути величезних витрат у разі аварії, а потерпілим — гарантує відшкодування завданих збитків. Нехтування законом у найкращому разі може призвести до штрафу за відсутність ОСЦПВ, а у гіршому — обернутися компенсацією наслідків ДТП власним коштом.

Варто зазначити, що автоцивілка діє виключно на території України. Під час виїзду за кордон водій повинен мати чинний договір міжнародного страхування «Зелена карта».

Як оформити автоцивілку онлайн: покрокова стратегія

З 2018 року у всіх водіїв є можливість оформити поліс ОСЦПВ онлайн, не відвідуючи офіс страхової компанії. За даними Моторного (транспортного) страхового бюро України, така послуга є дуже популярною. За перший квартал 2024 року українці уклали понад 1,2 млн договорів в електронному вигляді, й лише 500 тис. — у паперовому. Цифрова автоцивілка оформлюється швидко і просто. Водієві не потрібно підлаштовувати свій щоденний графік під робочі години страховика, очікувати в чергах і заповнювати купу паперових бланків. Усе, що знадобиться, — декілька хвилин вільного часу і гаджет з доступом до інтернету.

Знайти компанію, що пропонує укласти договір ОСЦПВ онлайн, можна самостійно, але доведеться вивчити та порівняти багато пропозицій, щоб обрати дійсно надійного страховика. Набагато зручніший та швидший спосіб — скористатися можливостями платформи Portmone. На сайті зібрані найкращі пропозиції від перевірених страхових компаній.

Щоб придбати автоцивілку, необхідно виконати такі дії:

Зареєструватися та авторизуватися на сайті Portmone. Перейти в категорію «Страхування» та вибрати пункт «Автоцивілка». Вказати всі необхідні дані про транспортний засіб, а також особисту інформацію. Оплатити послугу.

Після успішної транзакції документ у PDF-форматі буде відправлений на електронну пошту, а його власник отримає кешбек — 10% від сплаченої суми на бонусний рахунок Portmone. З умовами нарахування та використання бонусів можна ознайомитися безпосередньо на платіжній платформі.

Видруковувати страховий поліс не обов’язково — він має юридичну силу і в електронному вигляді. За необхідності співробітники поліції зможуть перевірити його дійсність у базі МТСБУ. Автоцивілка також буде показуватися в меню картки техпаспорта безоплатного застосунку Дія, що доступний користувачам Android та iOS.