"АвтоВАЗ" масово звільнив співробітників та більше не буде випускати свій єдиний кросовер

Російський "АвтоВАЗ" продовжує серйозно страждати через санкції, які були запроваджені проти РФ через повномасштабне вторгнення до України.

Так, виробник більше не випускатиме свій єдиний кросовер - LADA XRay. Керівництво підприємства визнало, що відновити виробництво цієї моделі неможливо.

Про це повідомляє ТАСС.

Керівник компанії Максим Соколов на східному економічному форумі заявив, що модель не повернуть на конвеєр. Таке рішення він пояснив тим, що в умовах санкцій заблоковано постачання великої кількості комплектувальних для цієї моделі.

Кросовер LADA XRay припинили випускати ще навесні після запровадження санкцій проти РФ. Інформація про відмову від моделі циркулювала давно, проте в "АвтоВАЗ" тривалий час спростовували її та запевняли, що виробництво LADA XRay відновлять 2023 року.

У конструкції LADA XRay частка імпортних компонентів сягає 40%. Кросовер ВАЗ побудований на платформі Renault B0, а тому спростити його, знявши подушки безпеки та ABS за прикладом LADA Granta, просто неможливо.

Кросовер LADA XRay представили 2015 року. Модель оснащували бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (106 і 113 к. с.) та 1,8 л (122 к. с.). XRay не мав великого попиту: 2021-го продали 22 107 авто, а найкращий результат він продемонстрував 2018-го – 34 807.

Окрім того, іжевський завод "АвтоВАЗ" не дорахується двох тисяч співробітників. Загалом за місяць його штат скоротився від 3,3 тис. до 1,3 тис. співробітників, що становить близько 60% від усієї кількості осіб, які там працюють. Таке радикальне скорочення персоналу зумовлено тим, що найближчим часом складання автомобілів там не здійснюватиметься.

Про це заявив Соколов у інтерв'ю, повідомляє сайт Autonews.

За його словами, робітникам запропонували альтернативу – звільнення або переведення до заводу "ВАЗ" у Тольятті. Під час скорочення було виплачено вихідну допомогу в розмірі 5-7 місячних зарплат.

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