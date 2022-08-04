"АвтоВАЗ" не поновлюватиме випуск моделі LADA та вдесятеро скоротить персонал на одному з заводів у РФ

Російський "АвтоВАЗ", схоже, відчуває серйозні проблеми через санкції, які були накладені на країну-агресорку за повномасштабне вторгнення до України.

Так, виробник автомобілів оголосив про те, що суттєво скоротить персонал на заводі в Іжевську та не поновлюватиме випуску моделі LADA Vesta.

Про це повідомляє "Дром".

Зазначається, що до 31 серпня кількість співробітників на підприємстві зменшиться удесятеро - від 2 тисяч до 200 осіб. Для довідки: на початку року персонал заводу складав 3 100 осіб. Тож, як бачимо, в "АвтоВАЗ" ситуація погіршується з неймовірною швидкістю.

Таким чином, чутки про перенесення випуску LADA Vesta на основне підприємство "АвтоВАЗ" у Тольятті підтвердилися, хоча найближчим часом налагодити збірку не вийде через дефіцит комплектувальних. В Іжевську ж продовжать штампування металевих компонентів LADA Vesta та виробництво деяких пластикових деталей.

Персонал планують звільняти за згодою сторін. Робітникам зі стажем до 20 років виплатять вихідну допомогу у п'ять місячних окладів, від 20 до 30 років – шість зарплат, а понад 30 років – сім окладів.

Додамо, що завод LADA Іжевськ має виробничу потужність 230 тисяч машин на рік. "АвтоВАЗ" випускає тут лише автомобілі LADA Vesta (всі версії, окрім седана Vesta Sport), але від березня цього року завод перебуває в режимі простоювання.

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