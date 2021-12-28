"АвтоВАЗ" припинив відвантажувати машинокомплекти до України - ЗМІ

Подібне триває вже два місяці.

Російський "АвтоВАЗ" припинив відвантажувати машинокомплекти до України.

Про це повідомляє Motor із посиланням на Avtograd News.

Зазначається, що вже протягом останніх двох місяців "АвтоВАЗ" не відвантажує машинокомплекти на ЗАЗ задля виробництва моделей LADA та Renault.

Як передбачає видання, може йтися як про політичне підґрунтя, так і про вичерпану квоту поставок на 2021 рік: в останньому випадку виробництво можуть відновити вже в січні.

Як би там не було, відвантаження машинокомплектів LADA та Renault на майданчики в Узбекистані та Казахстані триває без перебоїв. Там автомобілі збирають аналогічним великовузловим методом.

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На початку 2020 року в Україні запровадили заборону на імпорт машин російського виробництва. "АвтоВАЗ" вдалося обійти це рішення, відвантажуючи машинокомплекти на ЗАЗ, де машини LADA і Renault випускалися від кінця 2020 року.

Додамо, нещодавно Кабмін подовжив заборону на ввезення автомобілів до України з РФ.