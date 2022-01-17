"АвтоВАЗ" призупинив збирання однієї з моделей LADA - росЗМІ

Це найтриваліше простоювання 2022 року.

" АвтоВАЗ " оголосив співробітникам про нове зупинення виробництва.

Про це повідомляє Motor із посиланням на "Нетиповий АвтоВАЗ".

Зазначається, що йдеться про простоювання лінійки Kalina, з якої сходять LADA Granta: автомобілі бюджетного сімейства не будуть збирати 17 січня та вдень 18 січня.

Це найдовше простоювання цього року, хоч і не єдине: 13 січня "АвтоВАЗ" також припиняв виробництво LADA Granta. Тоді конвеєр зупинили лише на одну зміну, що призвело до втрати 300 автомобілів. Цього разу за три зміни "АвтоВАЗ" не випустить майже тисячу екземплярів Granta у різних типах кузова.

Причина нового коригування графіка колишня – "відсутність комплектувальних виробів", йдеться у наказі. Через брак деталей виробник часто зупиняв конвеєри минулого року, що навіть вилилося в дефіцит машин у дилерів, незважаючи на спроби компенсувати втрати додатковими змінами.

Додамо, що LADA Granta збиралася й на ЗАЗ. Утім, нещодавно з'явилася інформація. що "АвтоВАЗ" припинив відвантажувати машинокомплекти до України.

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