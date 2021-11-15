Автовиробники можуть відмовитись від механічної коробки передач: що саме стало причиною

Автовиробники можуть відмовитись від механічної коробки передач: що саме стало причиною

Вона може призвести до подорожчанням автомобілів.

Згадайте те відчуття, коли ви сідаєте за кермо, запускаєте двигун, вмикаєте першу передачу і мерщій до пригод. Дуже скоро ви можете втратити можливість насолоджуватись цим відчуттям.

Як повідомляє Collisionrepairmag, для того, щоб зробити водіння більш безпечним, автовиробників зобов’яжуть комплектувати свої автомобілі системою автономної аварійної зупинки AEB.

Звісно ініціатива гарна, але проблема у тому, що цю систему важко інтегрувати на авто з механічною коробкою передач. Тож цілком можливо, що автокомпаніям доведеться просто зняти з виробництва такі машини.

Зазначається, що в США вже підтримали цю ініціативу і з 1 вересня 2022 року, 20 великих автовиробників почнуть встановлювати систему AEB навіть у базову комплектацію, що звісно підвищить цінник на нові авто.

Та, щоб ви не сильно засмучувалися, Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) провів цікаві дослідження.

Завдяки тому, що система АЕВ, спочатку повідомляє водія про небезпеку, а потім зупиняє його - це може вдвічі скоротити кількість аварій на дорозі, а це означає, що буде менше заторів і ви зранку зможете полежати у ліжку зайвих пів годинки.

Раніше автомобілістам розповіли, які переваги має механічна коробка передач над "автоматом".

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