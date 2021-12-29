Автоялинка з Дніпра: як автомобільні фанати прикрасили свої машини

Автоялинка з Дніпра: як автомобільні фанати прикрасили свої машини

Багато автомобілів зібрались на затинутій злітній смузі, щоб створити автомобільну ялинку.

Аеродром Підгороднього, закинута злітна смуга. Один за одним - крізь нічну пітьму - до неї пробираються автомобілі. Всі – на збори автоклубу.

Як створювали ялинку з автомобілів, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Сюди приїхали учасники з Дніпра та області. От, наприклад, учасники з Кривого Рогу - тут набираються досвіду від старших учасників заходу. Створення автоялинки - процес непростий.

Тут люди збираються для того, що на власні очі побачити, як це все відбувається ну і звісно зарядитися позитивними емоціями на весь наступний рік.

Створення автокартини процес дуже кропіткий та серйозний. Новорічний дизайн доповнюють гірляндами – їх розвішують просто на машинах. Торік тут робили лише класичну автоялинку. Цього разу – вирішили додати різних варіантів.

За побудування чергової секції відповідають одразу кілька координаторів з малюнками. На них – схема як має виглядати фігура і куди саме треба поставити машини. Та навіть зі схемою не все так просто, адже картину треба бачити згори, але через мороз та легкий сніг безпілотник на довго не запустиш.

Цього разу зібралося трохи більше сотні автолюбителів, хоча мало приїхати значно більше. Планували встановити всеукраїнський рекорд. Однак - завадила негода. У планах – все ж створити ялинку з понад тисячі машин. Та втілюватимуть цю мрію вже наступного року.

У Дніпрі автомобільні фанати прикрасили свої машини і створили з них новорічні фігури

Нагадаємо, що нещодавно автомобілісти створили яскраву новорічну ялинку з машин у Києві.