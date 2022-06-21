Back in the USSR: у Росії збираються поновити виробництво автомобілів "Волга" та "Перемога"

У країні-агресорці планують знову виробляти машини брендів радянського часу.

Зазначається, що сучасні версії трохи забутих представниць радянського автопрому планують випускати на кількох майданчиках. Однією з них стане автомобільний завод у Нижньому Новгороді. Терміни запуску виробництва навіть орієнтовні не озвучуються.

Про плани щодо поновлення випуску автомобілів цих брендів заявив міністр промисловості та торгівлі країни Денис Мантуров.

"У наших колег є плани відродити бренди “Волга” або “Перемога”, а чому б і не обидва”, – сказав Мантуров, відповідаючи на питання про плани щодо повернення “Москвича”. Він не уточнив, яких колег мав на увазі, але пізніше уточнив, що проєкти може реалізувати група ГАЗ, але не тільки вона.

“Волга” та “Перемога” – продукція автомобільного заводу в Горькому (зараз місто називається Нижній Новгород). Модель ГАЗ-М-20 “Перемога” випускалася на заводі від 1946 до 1958 року. Незадовго до закінчення свого життєвого циклу з’явилася ГАЗ-24 “Волга”, яка зазнала кількох змін поколінь ГАЗ-24-10, ГАЗ-24, 3102, ГАЗ-31029 та ГАЗ-3110. Остання модель – ГАЗ-3105 випускалася в період 1992-1996 років, і всього її було виготовлено 55 штук. 1998 року була спроба відродити марку з появою ГАЗ-3111, з яких було зібрано 417 одиниць.

2008 року ГАЗ розпочав виробництво Volga Siber, яка була ліцензійною копією Chrysler Sebring. Однак седан не набув популярності і від 2010 року концерн випускає лише комерційні автомобілі.

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