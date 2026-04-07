Багато хто не знає: для чого насправді потрібна маленька кнопка на ремені безпеки

Більшість водіїв та пасажирів щодня стикаються з маленькою круглою кнопкою на паску безпеки свого автомобіля, проте мало хто замислювався над її реальним призначенням. Для багатьох цей елемент здавався чисто структурним або навіть стилістичним рішенням виробників. Однак, як стало відомо завдяки вірусному відео в TikTok, ця деталь має конкретну та надзвичайно корисну функцію.

Про це пише Express.

Як повідомляє авторка матеріалу Ханна Гудман, люди тільки зараз починають усвідомлювати, наскільки продуманою є конструкція сучасних систем безпеки.

Багато користувачів у коментарях зізналися, що роками бачили цю кнопку, але вважали її абсолютно безглуздою. Дехто припускав, що вона потрібна лише для того, щоб утримувати шари тканини паска разом.

Справжнє призначення маленької деталі

Правда виявилася значно прозаїчнішою, але водночас важливою для комфорту водія. У своєму відео блогер чітко пояснив роль цього елемента.

«Маленька кнопка на ремені безпеки призначена для того, щоб пряжка не виходила за її межі. Таким чином, вона завжди буде знаходитися в потрібному місці, коли ви будете пристібати ремінь», — зазначає автор відео.

Фактично, ця пластикова кнопка слугує стопором. Без неї металева пряжка паска безпеки під дією сили тяжіння просто сповзала б до самої підлоги щоразу, коли ви відстібаєтеся. Завдяки цій «дрібниці» пряжка завжди залишається на рівні грудей або талії користувача, що дозволяє пристебнутися одним швидким рухом, не шукаючи замок десь під сидінням.

Чому це важливо для водіїв та пасажирів

Хоча на перший погляд це здається незначним фактом, така особливість конструкції суттєво підвищує ефективність дій водія. Це економить час та дозволяє не відволікатися від підготовки до руху.

Попри те, що функція кнопки є суто технічною, її обговорення в мережі викликало неоднозначну реакцію. Деякі користувачі жартували, що їхнє життя «ніколи не буде колишнім», тоді як інші дякували за просте пояснення давньої загадки. Виявилося, що навіть у такому звичному предметі, як пасок безпеки, який існує десятиліттями, все ще є місце для відкриттів.

Нагадаємо, система автоматичної фіксації порушень ПДР в Україні запрацювала 2020 року і нині активно розширюється на дорогах міст та трасах державного значення.

Основна функція камер — контроль швидкості: вони фіксують перевищення, зчитують номерні знаки та передають дані до центру обробки, після чого водіям надсилають постанови про штраф.

Станом на 2026 рік більшість таких камер не фіксують непристебнутий ремінь безпеки, однак подібні технології вже застосовують у деяких країнах, і можливість їх впровадження в Україні обговорюється.

Водночас використання ременів безпеки є обов’язковим, а за порушення передбачено штраф у 510 гривень, який наразі можуть виписати лише поліцейські під час зупинки транспортного засобу.