Багато водіїв про це забувають: за що штрафують на 850 грн уже при першій зупинці

Автомобілі / © Pixabay

Реклама

В Україні на тлі дії нового закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності суттєво зросла вартість полісів. Це призвело до того, що частина водіїв почала ігнорувати вимогу закону, відмовляючись від купівлі «автоцивілки». Проте правники наголошують: спроба зекономити може призвести до ще більших витрат через штрафи.

Про це повідомляє портал «Твоя МАШИНА» з посиланням на коментар юриста Володимира Приходька.

Рік тому набули чинності нові законодавчі норми, які передбачають збільшення лімітів компенсацій за майнову шкоду внаслідок ДТП. Як наслідок, страхові компанії підняли вартість своїх послуг — ціна полісів «автоцивілки» зросла у два і більше разів.

Реклама

Через фінансове навантаження деякі українські водії вирішили не продовжувати дію страховки, сподіваючись уникнути перевірок. Однак експерти застерігають від таких дій.

Який розмір штрафів

За словами юриста, уникнути відповідальності за відсутність дійсного полісу неможливо. Якщо патрульна поліція має законні підстави для зупинки авто та перевірки документів, на водія чекає адміністративне покарання.

Сума штрафу залежить від обставин:

425 гривень — якщо поліс існує, але водій не має його при собі (забув удома);

850 гривень — якщо страховий поліс відсутній взагалі.

Щоб не отримати штраф через забудькуватість, правники радять користуватися цифровими можливостями. Підтягнувши страховку у застосунок «Дія», водій завжди матиме доступ до документа, навіть якщо паперовий бланк залишився вдома.

Реклама

Важливо розуміти, що сплата штрафу не звільняє водія від обов’язку мати страховку. Як пояснив експерт, принцип «заплатив і поїхав» тут працює лише до наступної зупинки поліцією.

Якщо патрульні знову виявлять відсутність документа, вони мають повне право виписати новий штраф. Кількість таких постанов необмежена — водія штрафуватимуть доти, доки він не оформить обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності.

Нагадаємо, з приходом морозів водії помічають неприємну тенденцію: стрілка рівня пального падає значно швидше, ніж улітку, але витрати можна суттєво скоротити.