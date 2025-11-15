Бальна система штрафів: як карають українських водіїв в Європі за порушення правил

Поліцейський у Польщі / Ылюстративне зображення

Українські водії, які працюють або подорожують у країнах Європейського Союзу, швидко стикаються з тим, що водійська легковажність там має значно серйозніші наслідки, ніж в Україні. Більшість країн ЄС використовують системи штрафних балів, які жорстко карають за порушення, а накопичення критичної кількості балів може призвести до анулювання водійського посвідчення.

Про це повідомляє видання «Твоя МАШИНА» з посиланням на реальний досвід українців за кордоном.

Європейські країни мають різну логіку нарахування штрафних балів, але спільний підхід до суворого покарання за небезпечну поведінку на дорозі.

Франція: від мінусів до анулювання

У Франції водій починає з 12 балів (новачки — з 6). Бали знімаються за порушення:

Розмова по телефону під час руху: мінус два бали.

Непристебнутий пасок безпеки: мінус три бали.

Коли баланс водія падає до нуля, його посвідчення анулюють. Французький автоінструктор Марк Дюран стверджує, що після запровадження цієї системи аварійність у країні зменшилася майже на 20%.

Італія: бонуси за дисципліну

В Італії водії стартують з 20 балів. За два роки водіння без штрафів можна отримати десять балів як «нагороду». Але порушення значно зменшують цей ліміт:

Проїзд на червоне світло: мінус п’ять балів.

Нетверезе кермування: мінус десять балів.

Небезпечні маневри чи значне перевищення швидкості: можуть забрати одразу п’ятнадцять балів.

В інших країнах система балів впливає не лише на права, але й на фінансові зобов’язання водіїв.

Німеччина: бали для страхових компаній

У Німеччині бали не знімають, а записують. Накопичення восьми балів означає, що водій відтепер буде пішоходом і позбавляється прав.

«Якщо стоїш у пробці й тягнешся до телефону, це один бал. Проїдеш на червоне — два. П’яним сядеш за кермо — три. Страхові компанії дивляться на ці дані й рахують більший тариф», — зазначає видання.

Киянин Андрій, який працював кур’єром у Німеччині, розповів, що після розмови по телефону за кермом він отримав штраф, бал у систему, а його страхова компанія підвищила платіж. Через це він втратив роботу, оскільки «там інший підхід».

Польща: суворі обмеження для новачків

Польща також має жорсткі обмеження. Новачки починають із 20 балів, досвідчені водії — з 24. Перевищення швидкості на 50 км/год: карається, наприклад, 15 балами.

Якщо водій перевищує ліміт, посвідчення анулюється. Повернутися за кермо можна лише після проходження повної процедури навчання. Водночас, за рік без порушень штрафні бали зникають автоматично.

Нагадаємо, використання аварійної сигналізації для «подяки» чи «привітання» на дорозі може обернутися штрафом. Правила дорожнього руху чітко визначають, коли «аварійка» дозволена, а коли її вмикати заборонено.