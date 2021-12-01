Баварці презентували ”вбивцю” Mercedes EQS: що відомо про новий BMW i7

Автомобіль отримав стриманий дизайн, велкику батарею та оновлений салон.

Нарешті баварські інженери анонсували гідну відповідь Mercedes EQS. Вони презентували новий люксовий автомобіль BMW i7, який з’явиться на дорогах світу у 2023 році.

Коштуватиме новинка у базовій комплектації 120 тисяч доларів (приблизно 3,240 млн грн). На великій батареї седан зможе проїхати від одного заряду 643 кілометри. Про це на своїй сторінці повідомило видання Whatcar?.

I7 матиме спільну платформу з новим кросовером BMW iX. Це означає, що новий власник зможе обрати між двигуном потужністю 322 к.с. та 516 к.с.. Наприклад, останній може розігнати iX з 0 до 100 км / год всього за 4,6 секунди.

Новинка від BMW буде доступна з двома типами батареї на 71 та 105 кВт. Якщо ви придбаєте собі топову версію електрокару, від одного заряду він проїжджатиме 643 кілометри, що досить непоганий показник, як для такого типу авто. Також німці звісно додали до свого флагману надпотужну швидку зарядку. Усього за 30 хвилин, вона зможе повністю поповнити запас електроенергії.

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Екстер’єр BMW i7поки що замасковано, але навіть так зрозуміло, що він буде стриманим і у кращих традиціях BMW. Все що зрозуміло точно, що передня фальш решітка стала більш випуклою, а фари зробили більш вужчими, Також інженери зберегли можливість обрати довгу базу, тож фанати “лонг” версій можете не перейматися.

Всередині автомобіль став схожим зі своїм електричним “братом” BMW iX. Використання екологічних матеріалів, велика кількість дисплеїв та більш “грубе” рульове колесо – саме це стало трендом нових німецьких електрокарів.

WhatCar

Так як BMW i7 – флагманський електрокар компанії, його просто таки напхали технологіями. Більшість з них відноситься до ефективності електричної установки, але є і приємні “фішки” для водія. Наприклад, система розумного автопілоту, коли водій втомився у тривалій поїздці, машина слідкує за ситуацією на дорозі і за потреби допомагає не втрапити у халепу. Також на автобанах, дуже стане у пригоді система активного круїз-контролю, з нею можна повністю розслабитись і отримувати насолоду від мандрівки.

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