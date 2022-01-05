Баварські інженери презентували новий електричний кросовер BMW iX M60

619 кінських сил та 1100 Нм крутного моменту - просто шалені показники.

В BMW нарешті презентували новий шалений кросовер - BMW iX M60. Головна його особливість – це потужність. Електрична установка машини розвиває 619 кінських сил потужності.

BMW iX M60 став першою моделлю з індексом “М”, яка з самого початку створювалась, як електромобіль. Про це повідомляють на офіційному сайті компанії BMW.

Для того, щоб автомобіль став справжнім бестселером на ринку “заряджених” електромобілів, дизайнери разом з інженерами поєднали в ньому три головних якості: екологічність, брутальний дизайн та вражаючі технічні характеристики.

Під капотом у цього “звіра” установка з двох електричних двигунів, які і видають солідні 619 “коней”. Обидва електродвигуни - синхронного типу, тому збудження ротора в них викликається не постійними магнітами, а контрольованою подачею електроенергії. Такий принцип роботи дозволив повністю відмовитися від рідкісноземельних металів, необхідних для магнітних компонентів.

Крутний момент в піковій частці досягає 1100 Нм. Що дуже серйозний показник. При гарному зчепленні момент передається на задню вісь, а якщо автомобіль відчуває, що щось йде на за планом, тоді до неї підключаються і передні колеса. Щоб розігнатися до першої сотні, BMW iX M60 потрібно лише 3.8 секунди. Максимальна швидкість електрокросовера – 250 км/год.

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З акумуляторами тут також все непогано 111,5 кВт/год, який дозволяє проїхати від одного заряду 566 кілометрів. Також, автомобіль має функцію дуже швидкої зарядки, яка може поповнити запас енергії до 80% усього за 35 хвилин.

Дизайнери попрацювали дуже добре, агресивний зовнішній вигляд та дуже ергономічний інтер’єр просто закохують водіїв. Мультимедіа система також на висоті, а любителів музики тут чекає сюрприз у вигляді преміальної акустики Bowers & Wilkins з системою 4D-звука.

Тож, дуже ймовірно, що ми дуже скоро побачимо ці автомобілі на дорогах України.

Нагадаємо, нещодавно компанія BMW показала свій найдорожчий кросовер: чим дивує новинка.