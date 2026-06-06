Бензин А-95 та А-92 зникнуть з АЗС: що зміниться від 1 липня

Пальне / © Unsplash

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Від 1 липня українські водії побачать на АЗС нові позначення пального. Україна переходить на європейську систему маркування бензину та дизеля, яка передбачає використання біологічних компонентів у складі нафтопродуктів.

Про це повідомило видання AvtoMangal.

Після набуття чинності нових правил бензин маркуватимуть як E5 або E10, а дизельне пальне — як B7. Такі позначення відображають максимально допустиму частку біодобавок у паливі. Зокрема, бензин E5 містить до 5% біоетанолу, E10 — до 10%, а в дизельному пальному B7 може бути до 7% біодизеля.

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Фахівці зазначають, що бензин E10 сумісний із більшістю автомобілів, випущених після 2011 року. Водночас для старіших моделей, зокрема з карбюраторними двигунами, радять використовувати E5. Перевірити рекомендований тип пального можна в технічній документації транспортного засобу або на кришці паливного бака.

Перехід на нове маркування є частиною виконання директив Європейського Союзу. Крім того, зміни мають стимулювати розвиток виробництва біоетанолу в Україні та сприяти скороченню імпортозалежністі.

Суттєвого впливу на ціни пального експерти не очікують. Водночас бензин E10 потенційно може бути дешевшим за E5 завдяки вищому вмісту спиртових компонентів. Оновлення маркування на автозаправних станціях відбуватиметься поступово.

Нагадаємо, звичка водіїв відкладати заправлення до останнього та їздити з майже порожнім баком у літню спеку може призвести до серйозних пошкоджень паливної системи сучасних автомобілів.

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