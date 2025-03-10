Без цього, сідаючи за кермо, можна залишитися без прав, отримати штраф чи потрапити під арешт: про що йдеться

В Україні водії мають не лише дотримуватися ПДР, а й стежити за технічним станом автомобіля. Ігнорування цих вимог може обернутися штрафами, позбавленням водійських прав або арештом.

Про це пише видання SUV News.

Що має бути в автомобілі обов’язково

Згідно з Правилами дорожнього руху, в автомобілі мають бути:

медична аптечка – не прострочена, укомплектована за нормами

вогнегасник – у справному стані, з актуальним терміном придатності

знак аварійної зупинки – в робочому стані, доступний

Відсутність цих предметів – порушення, що тягне за собою санкції.

Які штрафи загрожують водіям

Якщо поліція виявить відсутність одного з обов’язкових предметів у приватного водія, штраф становитиме 340 грн. Для водіїв, які займаються пасажирськими перевезеннями, штраф – 680 грн. У разі повторного порушення сума може зрости до 850–1 700 грн. Також можливе позбавлення прав на 3–6 місяців або адміністративний арешт на 5–10 діб.

Чому це важливо

Ці вимоги важливі для безпеки. Аптечка може врятувати життя, вогнегасник – запобігти загорянню, а знак аварійної зупинки – попередити про несправність авто та знизити ризик нових ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв, які використовують транспортні засоби, що створюють надмірний шум.

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