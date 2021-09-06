Без керма і педалей: з'явилися нові подробиці щодо бюджетного електрокара Tesla

Новинка може продаватися в усьому світі.

З'явилися нові подробиці щодо бюджетного електрокара Tesla.

Про це повідомляє Electrek.

Так, голова компанії Ілон Маск обіцяв запустити виробництво цієї нової моделі, яка за чутками коштуватиме 25 тисяч доларів, в 2023 році - її перший екземпляр вже зібрано. Вона буде продаватися в усьому світі.

Також Маск спростував чутки щодо майбутньої назви новинки. Планувалося, що цей електромобіль отримає індекс "Model 2", але за словами Маска, модель матиме іншу назву. Крім того, Маск зазначив, що розглядає можливість зробити електрокар без рульового колеса і педалей - щоб він міг пересуватися тільки в режимі автопілота. А ось пакет Full Self-Driving паралельно з удосконаленням буде тільки дорожчати.

Настільки низьку ціну на електрокар Tesla планує забезпечити завдяки використанню інноваційних акумуляторів з новими типами матеріалів, які знизять вартість кіловат-години у виробництві приблизно в два рази. Для порівняння, найдешевша модель Tesla – седан Model 3 сьогодні коштує мінімум 40 тисяч доларів.

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Запас ходу порівняно з нинішніми батареями збільшать на 16 відсотків. З таким джерелом живлення новинка проїде без підзарядки від 400 до 560 кілометрів, а європейський варіант може отримати батарею поменше - з запасом ходу близько 250 кілометрів.

В лютому президент Tesla China Том Чжу заявив, що нова модель буде спроєктована, розроблена та побудована в Китаї на заводі автовиробника у Шанхаї.

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