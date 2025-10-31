ТСН у соціальних мережах

Без поліса за кермом: скільки коштуватиме відсутність страхування 2025 року

Відсутність страхування авто в Україні карається штрафом, а в невчасної сплати — подвійним покаранням.

Штрафи за відсутність автоцивілки у 2025 році

Водіям в Україні заборонено їздити без чинного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). За це передбачені адміністративні штрафи, розмір яких залежить від обставин порушення.

Про це повідомило видання Polis.ua.

Нові правила страхування, передбачені законом «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів», почали діяти від 1 січня 2025 року.

Одне з ключових положень — посилення контролю за наявністю поліса. Поліція й надалі матиме право перевіряти його під час зупинки автомобіля. Якщо документ відсутній, штраф становитиме 425 гривень. Якщо ж водій не сплатить його протягом 15 днів, сума подвоїться до 850 гривень.

При цьому відсутність поліса загрожує не лише адміністративним покаранням. У разі ДТП водій без страховки муситиме самостійно відшкодовувати збитки потерпілим, які можуть сягати сотень тисяч гривень.

Закон також передбачає, що з 2026 року всі поліси стануть електронними, а контроль за їхньою наявністю згодом здійснюватиметься автоматично — через єдину базу даних.

Раніше деякі категорії водіїв, зокрема учасники бойових дій та особи з інвалідністю, були звільнені від обов’язку оформлювати автоцивілку. Відтепер ці пільги скасовано. Для них залишиться знижка 50% на вартість поліса, який оформлюється лише на пільговика.

Власники машин із іноземними номерами користуватимуться полісом «Зелена картка» — для них українська автоцивілка не потрібна.

Нагадаємо, ДТП за кордоном часто перетворюється на стрес. Раніше ми розповідали, як правильно поводитися, щоб не ускладнити ситуацію.

