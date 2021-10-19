Без вікон та дверей: на аукціоні за 111 тисяч доларів продали унікальний автомобіль

Без вікон та дверей: на аукціоні за 111 тисяч доларів продали унікальний автомобіль

Це один з чотирьох концептів взуттєвої компанії United Nude.

На аукціоні Bring a Trailer за 111 тисяч доларів продали один з чотирьох концепт-карів Lo-Res Car.

Про це повідомляється на їхньому сайті.

Такі прототипи замовила взуттєва компанія United Nude для своєї реклами. Дизайн авто створив їхній засновник Рем Д. Кулхаас на основі Lamborghini Countach.

Bring a Trailer

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Концепт має 12 тонованих прозорих панелей з полікарбонату, сталеву раму, а живлення забезпечується 5-кіловатним електродвигуном KDS у парі з одношвидкісною коробкою передач.

Також він має електричний задній привод, передні та задні ліхтарі, розкладний корпус, який піднімається, щоб пасажири потрапили в салон, два сидіння та хромоване шестигранне кермо.

Прототип був придбаний Автомобільним музеєм Петерсена, що у Лос-Анджелесі, близько трьох років тому, але вони вирішили його продати. На Lo-Res Car не можна їздити дорогами загального користування, але він знайшов свого покупця.

Раніше повідомлялося, що на продаж виставили рідкісний трейлер зі склопластику.

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