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Без вікон та дверей: на аукціоні за 111 тисяч доларів продали унікальний автомобіль

Без вікон та дверей: на аукціоні за 111 тисяч доларів продали унікальний автомобіль

Bring a Trailer

Це один з чотирьох концептів взуттєвої компанії United Nude.

На аукціоні Bring a Trailer за 111 тисяч доларів продали один з чотирьох концепт-карів Lo-Res Car.

Про це повідомляється на їхньому сайті.

Такі прототипи замовила взуттєва компанія United Nude для своєї реклами. Дизайн авто створив їхній засновник Рем Д. Кулхаас на основі Lamborghini Countach.

© Bring a Trailer
Bring a Trailer

Концепт має 12 тонованих прозорих панелей з полікарбонату, сталеву раму, а живлення забезпечується 5-кіловатним електродвигуном KDS у парі з одношвидкісною коробкою передач.

Також він має електричний задній привод, передні та задні ліхтарі, розкладний корпус, який піднімається, щоб пасажири потрапили в салон, два сидіння та хромоване шестигранне кермо.

Прототип був придбаний Автомобільним музеєм Петерсена, що у Лос-Анджелесі, близько трьох років тому, але вони вирішили його продати. На Lo-Res Car не можна їздити дорогами загального користування, але він знайшов свого покупця.

Раніше повідомлялося, що на продаж виставили рідкісний трейлер зі склопластику.

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