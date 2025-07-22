Безалкогольне пиво за кермом: що загрожує водієві

Чи можна сідати за кермо після безалкогольного пива

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Сідати за кермо після вживання безалкогольного пива закон не забороняє. Проте все залежить від кількості та поведінки водія після того.

Про це йдеться на avtodream.

У патрульній поліції підтверджують, що ситуація з безалкогольним пивом за кермом не така проста.

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Старший інспектор із Дніпра, який служить на дорозі понад 6 років, розповів, що постійно фіксує по декілька п’яних водіїв за кермом.

«Але не всі з них реально вживали алкоголь. Іноді спрацьовує їжа, квас чи оте саме безалкогольне пиво. Бували випадки, коли алкотестер показував до 0,3 проміле після двох літрів такого напою», — каже поліцейський.

Безалкогольне пиво за кермом — як можуть покарати водія

В Україні дозволено максимум 0,2 проміле. Перевищення цієї норми підпадає під покарання, зокрема штраф.

Запах хмелю чи солоду може призвести до перевірки, навіть якщо алкотестер покаже нуль. І як показує практика, патрульні не завжди реагують спокійно.

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«Хочеш уникнути проблем — не відмовляйся від медогляду. Бо щойно людина каже „ні“ на прохання пройти тест, автоматично підпадає під 130 статтю КУпАП. Штраф 17 тис грн плюс рік без прав», — пояснює поліцейський.

Вживання безалкогольного пива за кермом саме собою законом не заборонене. Але все залежить від кількості і поведінки після того. Якщо відкрив пляшку, краще не сідати за кермо годину-дві. Не ризикуйте через дрібницю.

Нагадаємо, раніше фахівці склали рейтинг вживаних авто, що найменше ламаються. Експерти виділили 5 моделей.

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