Безпека водіїв чи "годівниця" для бюджету: пропонують заборонити камери автофіксації порушень ПДР

Камери автофіксації порушень на дорогах можуть прибрати як «прихований податок»

Для 700 тисяч мешканців Вашингтона, а також численних туристів в столиці США, ера «листів щастя» за порушення ПДР може закінчитися ще до кінця 2026 року. Нова пропозиція Департаменту транспорту, направлена до Білого дому, передбачає повну заборону автоматичних засобів контролю на дорогах.

Про це повідомляє СarScoops.

Масштаб проблеми

Зараз у Вашингтоні працює 546 камер, які фіксують перевищення швидкості, проїзд на червоне світло та ігнорування знаку «Стоп». Штрафи кусаються: від 100 до 500 доларів залежно від порушення.

Проте дискусія точиться навколо того, чим насправді є ці камери — інструментом безпеки чи бізнесом.

«Машина для заробляння грошей»

Статистика свідчить про шалене зростання прибутків від штрафів:

2023 рік — $139,5 млн ;

2024 рік — $213,3 млн ;

2025 рік — $267,3 млн.

«Автоматизований контроль трафіку використовується для отримання прибутку, а не для підвищення безпеки. Міста, такі як Вашингтон, які залежать від цих доходів для збалансування бюджетів, є доказом того, що ця політика спрямована на обдирання людей без належної правової процедури», — заявив один із критиків системи конгресмен Скотт Перрі.

Мерія проти

Мер Вашингтона Мюріел Баузер категорично не згодна з такою ініціативою. За її словами, відмова від камер створить «діру в розмірі 1 мільярда доларів» у фінансовому плані міста, що призведе до скорочення фінансування повсякденних послуг.

Крім того, чиновники побоюються навантаження на поліцію. Член міської ради Крістіна Гендерсон зазначила, що без камер тягар контролю за дорогами ляже на патрульних, ресурсів яких і так не вистачає.

Доля камер може вирішитися вже цього року в рамках голосування за новий законопроєкт про наземний транспорт.

Нагадаємо, штучний інтелект стрімко змінює підхід до контролю на дорогах. У країнах Європейського Союзу, зокрема в Греції, запрацював пілотний проєкт із використанням AI-камер, і його перші результати виявилися показовими — за лічені дні водії отримали тисячі штрафів.