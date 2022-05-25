Безпека зачекає: "АвтоВАЗ" після простоювання збирається випустити LADA без подушок безпеки та ABS

Російський "АвтоВАЗ", попри шалені санкції, вирішив запустити у виробництво оновлену версію LADA Granta.

Зазвичай, коли йдеться про "оновлення" чогось, то мається на увазі "поліпшення". Утім, це не про російського виробника автомобілів.

Як повідомляє Фокус із посиланням на Дром, з'явилися подробиці про так звані "спрощені" моделі ВАЗ без дефіцитних імпортних комплектуючих. Їх обіцяють запустити у виробництво із червня.

На вигляд вона нічим не відрізняється від інших варіантів моделі. Також стало відомо, що у салоні встановлять кермо від старої LADA Kalina. Зазначається, що LADA Granta 2022 запропонують у двох варіантах комплектації. Їх планують оснащувати 1,6-літровим 8-клапанним двигуном екологічного класу "Євро-2".

Цікаво, що автомобілі не будуть дешевими. Базова LADA Granta без подушок безпеки, ABS, ESP і будь-яких атрибутів комфорту коштуватиме 10 500 доларів – як новий Renault Logan. Варіант з підсилювачем керма та електросклопідіймачами, але без кондиціонера оцінили у $12 800. Як відомо, нещодавно виробництво автомобілів з нижчим рівнем безпеки та екології дозволило своєю постановою російський уряд. Зумовлено це тим, що саме імпортні комплектуючі для ABS, ESP, подушок безпеки та вихлопної системи стали дефіцитом після введення санкцій проти РФ.

Після Granta такі ж версії з'являться і в Lada Niva і Niva Travel, причому позашляховик очевидно буде ще дорожче. Обіцяють випускати по 20 тисяч подібних авто на місяць, проте поки що "АвтоВАЗ", як і раніше, не працює і в черговий раз продовжив рядки простою. Наразі підприємство обіцяють запустити на початку червня.

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