Більш ніж 80 кілометрів за годину на звичайному електросамокаті: відео підкорило Інтернет

Більш ніж 80 кілометрів за годину на звичайному електросамокаті: відео підкорило Інтернет

Такими діями, водій самокату наражає на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху.

В мережі поширюють відео, на якому водій електросамоката вирішив поганяти на широкій дорозі Лондона.

Відчайдуху вдалося розігнатися до шалених 80 кілометрів за годину. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Звісно, водій подбав про безпеку та надягнув світловідбиваючий жилет, але він не дуже допоможе на такій швидкості. Тільки уявіть, що може статися з людиною, якщо вона злетить з цього самокату. Найменша яма або камінчик і водій в кращому випадку потрапить у реанімацію.

На відео видно, як чоловік на скутері спокійно обганяє інші автомобілі. Також, велика кількість людей засудили водія автомобіля, який замість того, щоб слідкувати за трафіком, знімав на смартфон скутериста. Та сам водій авто повідомив, що зйомкою займався пасажир, а не він.

Найшвидшим електроскутером вважається - Dualtron X. Він з легкістю розганяється до 120 кілометрів. Саме тому більшість країн почали вводити обмеження для такого типу транспорту. Наприклад, нещодавно після того, як один зі скутерів вибухнув у вагоні метро, влада Лондона заборонила перевозити їх у будь-якому стані в громадському транспорті.

Нагадаємо, що нещодавно винахідники створили перший український позашляховий самокат.