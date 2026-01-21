Більшість водіїв боїться цієї кнопки в авто: що насправді вона означає

Кнопка в авто / © Reddit

Водії все частіше зізнаються, що не завжди розуміють призначення кнопок у своїх автомобілях. Чергове підтвердження цьому з’явилося після того, як водійка-початківець звернулась до інтернет-спільноти з питанням про «незвичну» кнопку з написом «ВИМК.» у своєму авто — і не знайшла пояснення навіть в інструкції.

Про це повідомило видання Express.

Жінка опублікувала у Reddit фото символу: зображення авто з хвилястими лініями під ним та підписом «ВИМК.». За її словами, кнопка розташована в ніші для ніг водія, поруч із коректором фар, що лише додало плутанини.

Фахівці з теми «Автомобілі та транспортні засоби» на Gumtree пояснили: така кнопка зазвичай вимикає одну з допоміжних систем авто — або функцію автоматичного старт-стопу, або ESP, тобто електронну програму стабілізації. У більшості машин ці системи активуються автоматично під час запуску двигуна, незалежно від моделі.

Зазначається, що кнопки для вимкнення старт-стопу найчастіше встановлюють у Nissan Qashqai чи Vauxhall Corsa, тоді як деактивація ESP більш характерна для спортивних авто на кшталт BMW 3-ї серії. Після натискання на панелі приладів зазвичай з’являється індикатор «ESP OFF».

Експерти наголошують: вимикати ESP варто лише в окремих випадках — наприклад, коли авто застрягло у багнюці чи снігу, і пробуксовка коліс може допомогти вибратися. Саме це підтвердили й коментатори під дописом: за їхніми словами, деактивація системи контролю тяги дозволяє колесам обертатися вільніше, що інколи є критично важливим у складних умовах.

Водіям радять звертатися до посібника саме своєї моделі, адже розташування та функції кнопок можуть різнитися в залежності від бренду — Ford, Volkswagen чи Jaguar.

