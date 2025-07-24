Білий чи чорний: як колір авто впливає на аварії, витрати і перепродаж

Автомобіль / © Pexels

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Більшість водіїв обирають колір автомобіля емоційно: хтось мріє про насичений червоний, комусь до душі класичний чорний або глибокий синій. Але фахівці наголошують: відтінок кузова — це не просто естетика, а стратегічне рішення, яке впливає на рівень безпеки, витрати на експлуатацію і навіть майбутню вартість перепродажу.

Про це пише «Автопілот».

За даними страхових компаній та транспортних служб різних країн, білі автомобілі потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди значно рідше. Причина — у високій видимості таких машин у будь-яку пору доби та за різних погодних умов. До «безпечних» кольорів також зараховують жовтий, помаранчевий і сріблястий.

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Натомість чорні, темно-сині або темно-сірі авто — серед лідерів за кількістю аварій. Увечері, в дощ або туман вони буквально зливаються з дорогою, знижуючи шанс бути поміченими іншими учасниками руху. Навіть наявність денних ходових вогнів не завжди рятує: фізика видимості працює на користь світлих відтінків.

Ще один вагомий аргумент — температурний режим. У спеку чорне авто нагрівається на 15–20°C сильніше, ніж біле, що створює дискомфорт, посилене навантаження на кондиціонер і, відповідно, вищу витрату пального. Власники темних авто також стикаються з проблемою постійної видимості пилу, подряпин і слідів дощу. На відміну від цього, сріблястий, сірий, бежевий або коричневий краще маскують недоліки та довше мають більш охайний вигляд після миття.

Крім того, колір кузова впливає на ліквідність автомобіля на вторинному ринку. Найвищим попитом користуються машини універсальних відтінків — білого, сріблястого, сірого та чорного. А ось нестандартні кольори, як-от фіолетовий або яскраво-зелений, хоч і привертають увагу, можуть суттєво обмежити коло потенційних покупців.

Отже, під час вибору автомобіля варто враховувати не лише власні естетичні уподобання, а й практичність, безпеку та перспективи перепродажу. Такий підхід дозволить уникнути неприємних сюрпризів на дорозі та зекономити в довгостроковій перспективі.

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Нагадаємо, випадкова заправка бензином дизельного автомобіля — поширена помилка, яка може призвести до серйозних пошкоджень двигуна. Дизельні мотори працюють на основі високого тиску і стиснення пального, тоді як бензин має нижчу температуру займання і гірше змащує деталі. Через це бензин, потрапляючи в дизельну систему, знижує тиск і погіршує роботу паливного насоса та форсунок, що часто спричиняє несправності.