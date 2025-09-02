Блогер показав унікальну колекцію автівок, які іржавіють на звалищі

Блогер зі США показав унікальне звалище автівок

Блогер зі США показав унікальне звалище раритетних автомобілів. Серед експонатів — моделі від Ford, Chevrolet, Pontiac, Nissan та інші.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів блогер Девід Фрайбургер.

Оглядач продемонстрував приватну колекцію зі звалища, в якій представлені легендарні маслкари, пікапи, автомобілі 50-х років та інші.

«Я шукаю золото на приватному звалищі, заповненому маслкарами, автомобілями 1950-х років, вінтажними вантажівками та іншим. Я навіть зупиняюся, щоб дослідити деякі вінтажні японські автомобілі, і сподіваюся, що глядачі допоможуть мені дізнатися більше про них», — зазначив автор відеоогляду.

Він також закликав поважати той факт, що оприлюднені кадри зафільмовані на приватній власності.

«Це приватна колекція речей одного хлопця, тому не телефонуйте і не пишіть мені електронні листи, щоб дізнатися, чи можете ви купити щось із цього, або чи хочете ви зв’язатися з цим хлопцем. Купити ці речі можуть лише люди з близького оточення власника», — розповів блогер.

