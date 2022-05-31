"БМВ Полуниця" та "Хюндай Лохина": російський автовиробник переведе своїх співробітників на збирання врожаю замість машин

Завод "Автотор" у Калініграді попіклувався про своїх співробітників на час простоювання через санкції, які були накладені на Росію за повномасштабне вторгнення до України.

Так, керівництво російського автовиробника ухвалило рішення влітку відправити співробітників на збирання врожаю. Робітникам пропонують зайнятися збиранням урожаю ягід та фруктів.

Зазначимо, підприємство простоює з квітня і найближчим часом не зможе відновити роботу. Усьому причиною катастрофічний брак комплектувальних.

Цікаво, що польові роботи розписали на ціле літо. Працювати потрібно від 4 години ранку до півдня, а добиратися до розплідника (він за 100 км від Калінінграда) доведеться своїм ходом. За день "на ягодах" пропонують заробити від 1 350 до 2 500 рублів (650-1 200 грн), передає Фокус.

Зокрема, від 12 червня до 15 липня запрошують на збір полуниці. Обіцяють платити по 25 рублів за кілограм, а за день потрібно зібрати 50-70 кг ягід.

Від 15 липня до 15 серпня – час збирання лохини. У цьому випадку платитимуть більше (45-50 рублів за 1 кг) за меншої норми – 30-50 кг на день. А у серпні-вересні очікується збір яблук – платитимуть лише по 2 рублі за кілограм. А у серпні та вересні можна вирушити на збір яблук. Ще один варіант зайнятості – на будівництві житлового комплексу у Калінінграді. Його зводять на землі, що належить "Автотору".

Нагадаємо, що калінінградське підприємство "Автотор" займалося збиранням автомобілів марок BMW, Hyundai, Kia та Genesis.

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