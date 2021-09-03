BMW анонсувала появу автомобіля, який буде повністю зроблений із вторсировини

Його презентація повинна відбутися 6 вересня.

Компанія BMW збирається представити автомобіль, який буде повністю зроблений із вторсировини.

Про це повідомляє Carscoops.

Так, німецький автовиробник опублікував тизерне зображення експериментальної моделі під назвою I Vision Circular, прем'єра якої відбудеться 6 вересня в рамках Мюнхенського автосалону. Головною особливістю цього транспортного засобу стане конструкція, яка на 100% складається саме з матеріалів вторинної переробки.

Машина, яка повністю зроблена з вторинного сировинного матеріалу, може бути сама повністю перероблена після закінчення терміну служби без шкоди для екології. Цим концепт-каром німці хочуть показати, якими можуть стати серійні преміальні автомобілі до 2040 року. Плюс до всього автовиробник натякнув, що про навколишнє середовище можна піклуватися не тільки шляхом обмежень, але і за допомогою науки та інновацій.

carscoops.com

До 2030 року BMW збирається на 50% знизити середні викиди CO2 на один кілометр пробігу у кожної своєї машини, а також на 40% зменшити шкідливі викиди під час виробництва за рахунок застосування вторсировини, а також подальшої утилізації відходів. До кінця десятиліття BMW розраховує збільшити частку електрокарів серед своїх машин, що продаються щорічно, до 50%.

У той же час німецький виробник не поспішає повністю відмовитися від автомобілів, які працюють на традиційному пальному. Серед причин зволікання BMW називає брак зарядних станцій для електрокарів в ЄС та інших країнах, що обмежує їх використання і відповідно попит.

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