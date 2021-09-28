BMW не збирається найближчим часом відмовлятися від ДВЗ: різка заява одного з керівників компанії

BMW не збирається найближчим часом відмовлятися від ДВЗ: різка заява одного з керівників компанії

Компанія хоче дочекатися, доки для електрокарів буде достатньо зарядок.

BMW поки не готова визначити дату припинення виробництва двигунів внутрішнього згоряння.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Все більше виробників оголошують про повний перехід на електромобілі, багато з них оголошують, що це станеться до 2030 року. Проте BMW не слідує їх прикладу, та керівник відділу розробки компанії Френк Вебер пояснив, чому це так.

"Питання не в тому, коли буде кінець двигунів внутрішнього згоряння. Виникає питання, коли система буде готова поглинути всі ці автомобілі, що працюють від батарей? Йдеться про зарядну інфраструктуру, відновлювану енергію. Чи люди готові? Чи готова система? Чи готова інфраструктура зарядки?", - сказав Вебер.

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Він також зазначив, що в компанії працюють люди, які займаються ДВЗ, і з часом їх переводять на електричні агрегати. Тому "за одну ніч" вони не можуть повністю перейти на електрокари.

"Я повинен переконатися, що цей перехід працює ідеально - і з соціальних причин, і з економічних. Це справді великі питання", - підкреслив керівник.

Він пояснив, що BMW підтримує майбутні норми викидів за стандартом Євро-7 і хоче отримати максимум від своїх двигунів внутрішнього згоряння. Однак Вебер незадоволений вимогою Європейської Комісії дотримуватися суворих вимог до викидів за будь-яких обставин.

Представник BMW також додав, що дотримання майбутніх норм викидів стане "останньою великою інвестицією в двигуни внутрішнього згоряння".

"Тоді у нас будуть інвестиції, з якими ми закінчимо це десятиліття, і сьогодні ніхто не повинен вирішувати, чи має він стратегію кінця двигунів внутрішнього згоряння на 2030 рік. Останнє, що ми хочемо, це те, щоб клієнти були змушені купувати електромобілі без відповідної інфраструктури зарядки. Це ні в чиїх інтересах", - резюмував керівник.

Раніше повідомлялося, що на BMW та Daimler подали до суду через відмову перестати випускати авто з ДВЗ до 2030 року.

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