BMW позбавило водіїв певного обладнання в салонах авто: які моделі постраждають

Через це автовласникам запропонують компенсацію.
Компанія BMW ухвалила рішення випускати нові автомобілі на ринку США без сенсорних екранів.
Про це повідомляє CarThrottle.
Зазначається, що на подібний крок німецький автовиробник пішов через дефіцит мікроелектроніки. У багатьох випадках антикризові заходи зводилися до тимчасових зупинок виробництва через глобальну нестачу мікросхем, але кілька компаній відмовились зупиняти конвеєри, вдавшись до інших рішень. Це, власне, й зробила BMW.
Без сенсорного тасчскрину оснащуватимуться наступні моделі: 3-Series, 4-Series (inc Gran Coupe and Convertible), X5, X6, X7 та Z4.
Так, усі вказані моделі продовжують комплектувати фірмовою медіасистемою iDrive, проте вона керується не шляхом натискання на дисплей, а фізичним поворотним контролером. Як компенсацію за відсутність тачскріну дилери BMW у США пропонують покупцям знижку в 500 доларів. Некомплектні транспортні засоби матимуть на вікнах наліпки з кодом 6UY, який означає відсутність сенсорного екрана. Функціональні можливості електроніки, яка зазвичай комплектується сенсорними панелями, зберігаються, включаючи підтримку Android Auto та CarPlay. Але користувачам доведеться взаємодіяти з ними іншими методами, такими як ручка керування або голосові команди.
Окрім США, BMW зазнає складнощів і у Великій Британії. Які функції та моделі торкнулися, поки що невідомо, однак і на островах баварській марці довелося вдатися до "обмеження в оснащенні", повідомляє видання.