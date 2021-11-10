BMW позбавило водіїв певного обладнання в салонах авто: які моделі постраждають

Через це автовласникам запропонують компенсацію.

Компанія BMW ухвалила рішення випускати нові автомобілі на ринку США без сенсорних екранів .

Про це повідомляє CarThrottle.

Зазначається, що на подібний крок німецький автовиробник пішов через дефіцит мікроелектроніки. У багатьох випадках антикризові заходи зводилися до тимчасових зупинок виробництва через глобальну нестачу мікросхем, але кілька компаній відмовились зупиняти конвеєри, вдавшись до інших рішень. Це, власне, й зробила BMW.

Без сенсорного тасчскрину оснащуватимуться наступні моделі: 3-Series, 4-Series (inc Gran Coupe and Convertible), X5, X6, X7 та Z4.

Так, усі вказані моделі продовжують комплектувати фірмовою медіасистемою iDrive, проте вона керується не шляхом натискання на дисплей, а фізичним поворотним контролером. Як компенсацію за відсутність тачскріну дилери BMW у США пропонують покупцям знижку в 500 доларів. Некомплектні транспортні засоби матимуть на вікнах наліпки з кодом 6UY, який означає відсутність сенсорного екрана. Функціональні можливості електроніки, яка зазвичай комплектується сенсорними панелями, зберігаються, включаючи підтримку Android Auto та CarPlay. Але користувачам доведеться взаємодіяти з ними іншими методами, такими як ручка керування або голосові команди.

Окрім США, BMW зазнає складнощів і у Великій Британії. Які функції та моделі торкнулися, поки що невідомо, однак і на островах баварській марці довелося вдатися до "обмеження в оснащенні", повідомляє видання.

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