BMW презентувала оновлений спорткар M8 Competition: чим незвичайна новинка

Автомобіль отримав оновлений дизайн та інтер'єр.

Дочекалися, баварці показали оновлену лінійку BMW M8 Competition. Дизайн змінився не надто сильно, але всередині стало значно комфортніше, насамперед завдяки новим спортивним сидінням.

Тепер на ринок виведуть відразу три модифікації - BMW M8 Competition Coupe, Competition Convertible та Competition Gran Coupe. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Найперше, що відразу кидається в очі – це нові вставки в фари M Shadowline. За рахунок цього, передня частина авто стала більш виразною. Також, для того, щоб світло в автомобілі було на рівні, навіть базова комплектація матиме LED освітлення. Ще одним нововведенням стануть нові кольори кузова, тепер доступно ще 6 відтінків.

Всередині автомобіль також оновили. Тепер водій отримає оновлену мультимедійну систему з великим дисплеєм на 12.3 дюйми. Новинка пропонується зі спортивними сидіннями M Carbon зробленими з алькантари, яка набагато приємніша до шкіри.

https://www.press.bmwgroup.com/

По техніці нічого нового не “завезли” – V8 з системою турбонаддува Twin Power об’ємом – 4.4 літра, який видає 617 кінських сил та 750 Нм крутного моменту. Цей двигун компонується автоматичною коробкою передач на 8 діапазонів. Також, для того, щоб автомобіль відчував себе впевнено у поворотах, його оснастили системою повного приводу.

Виробництво машини стартує вже у березні цього року, але на ринку вона з’явиться трохи пізніше. Коштує таке задоволення у базовій комплектації 130 тисяч євро (приблизно 4 030 000 грн).

Нагадаємо, що нещодавно BMW навчила новий електромобіль миттєво змінювати колір кузова.