BMW сильно оновила дизайн свого компактвена: що змінилося у моделі

BMW сильно оновила дизайн свого компактвена: що змінилося у моделі

Автомобіль доступний у чотирьох версіях з різними двигунами.

BMW презентувала значно оновлений компактвен 2 Series Active Tourer.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Автомобіль отримав велику решітку радіатора та світлодіодні фари, опціонально доступні з адаптивною матричною технологією. Також його оснастили новими дверними ручками та бічними дзеркалами, а також колесами від 16 до 19 дюймів.

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Порівняно з попередником, модель другого покоління на 32 міліметри довша (4386 мм) і на 24 мм ширша (1824 мм), а колісна база залишилася незмінною – 2670 мм. Його висота становить 1576 мм, а передня та задня колії розширені на 25 мм (1586 мм спереду та 1586 мм ззаду).

Інтер'єр був повністю перероблений для розміщення операційної системи BMW iDrive 8. Тепер там встановлені 10,25-дюймовим цифровий дисплей водія та 10,7-дюймовий сенсорний екран для інформаційно-розважальної системи.

Центральний підлокітник включає кнопки запуску/зупинки, крихітний важіль автоматичної коробки передач, електронне стоянкове гальмо та ручку для регулювання гучності звуку.

Салон 2 Series Active Tourer дуже практичний. Задні сидіння рухаються вперед на 13 сантиметрів і можуть бути складені у форматі 40:20:40. Місткість вантажу варіюється від 470 до 1455 літрів.

motor1.com

Стандартно модель оснащена електричними дверима багажника та двозонною автоматичною системою клімат-контролю. За додаткову плату клієнти можуть вибрати панорамний скляний дах та аудіосистему Harman Kardon.

Лінійка двигунів починається з 1,5-літрового агрегату з турбонаддувом, який встановлений у модель 218i. Він виробляє 136 кінських сил і 230 Ньютон-метрів крутного моменту та розганяє авто до 100 км/год за дев’ять секунд. Максимальна швидкість 214 км/год.

Версія 220i має агрегат на 170 к.с. і 280 Нм. Він дозволяє досягнути "сотні" за 8,1 секунди, а максимальна швидкість збільшується до 221 км/год. Модель 223i має більший 2,0-літровий агрегат з потужністю 218 к.с. і 360 Нм, що дозволяє Active Tourer розганятися за сім секунд і мати максимальну швидкість до 241 км/год.

Крім того, є варіант 218d з чотирициліндровим 2,0-літровим дизелем потужністю 150 к.с. і 360 Нм. Ця специфікація компактвена потребує 8,8 секунд для розгону до "сотні", щоб досягнути 220 км/год.

Усі чотири варіанти передають потужність на передні колеса через семиступеневу автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням і надійдуть у продаж у Європі з лютого 2022 року.

Через кілька місяців модельний ряд 2 Series Active Tourer буде розширений. Він отримає дві плагін-гібридні моделі.

motor1.com

Раніше повідомлялося, що BMW не збирається найближчим часом відмовлятися від ДВЗ.

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