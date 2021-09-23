BMW запатентувала унікальні задні двері: в чому їхня особливість

Наразі схожею функцією обладнана лише одна модель.

Компанія BMW ухвалила рішення запатентувати дуже дивні задні двері.

Про це повідомляє Carbuzz.

Так, німецький автовиробник захистив патентом зображення двох нестандартних конструкцій задніх дверей. Згідно малюнків, конфігурації механізмів передбачають наявність гідравлічного або електричного приводу, а також орний варіант дверей, які будуть відкриватися разом із задньою частиною даху автомобіля. Зазначається, що обидва варіанти забезпечать зручну посадку пасажирам другого і третього ряду сидінь.

carbuzz.com

На опублікованих зображеннях представлений позашляховик. У профіль все виглядає як зазвичай: звичні двері, що ведуть на заднє сидіння. Однак вид зверху показує, що рухомою зроблена також частина даху над другим рядом. Судячи з картинки, верхня стулка може відкриватися разом з бічною або підніматися вгору окремо.

carbuzz.com

Водночас інноваційні механізми виявляться навіть більш корисними в легковиках з низькою стелею, ніж в кроссоверах і позашляховиках від самого початку з високою посадкою. Такі зміни зажадають від інженерів установки додаткових елементів, які, швидше за все, збільшать загальну масу транспортних засобів.

Наразі невідомо, чи збирається баварська марка обладнати розсувними і підйомними механізмами свої серійні моделі. На сьогоднішній день схожою конфігурацією дверей оснащений лише гібридний BMW i8.

Раніше BMW показала можливості одного зі своїх електрокарів.

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