BMW запланувала нову лімітовану версію популярного купе: чим ще здивував автомобільний світ

Кожен з виробників намагається здивувати своїх клієнтів і в деяких це дійсно вийшло.

Вони знову разом - відомий американський художник Джефф Кунс та BMW знову об’єднались. Їхнє нове творіння – M850i Gran Coupe. Це яскраве заряджене авто виїде на дороги 2023 року – лімітованим тиражем у 99 машин. Ціна такого задоволення - 350 тисяч доларів. А як дешевше, коли на саме лише фарбування пішло 285 людино-годин.

Автентичний розпис цієї вісімки робитиме сам Джефф Кунс. Тож, кожне авто буде по своєму унікальне. Дизайн не обмежиться лише зовнішніми перетвореннями. Інтер'єр “М-ки” оздоблять у відповідному стилі, аби він максимально гармоніював з аерографією на кузові. BMW та Кунс вже співпрацювали. 2010-го він розробив дизайн M3 GT2, який брав участь у легендарних перегонах двадцять чотири години Ле-Мана.

Чим ще дивують автовиробники , дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Від баварського бензинового творіння до японського електричного концепта, а точніше - нового спортивного Lexus. До сотні це авто розганятиметься за якихось - дві секунди. А його запас ходу становитиме - 700 кілометрів. Новий електромобіль з унікальним дизайном є частиною майбутньої лінійки, яку Lexus планує запустити до 2030 року.

А от Z-Triton навряд вразить когось ультрасучасним дизайном. Та й поняття спортивний характер - теж геть не про нього. До сотні він за все життя не розженеться. Навіть з гірки. Натомість - він легко може пересуватись як по суші, так і по воді.

Завдовжки цей кемпер-амфібія - майже чотири метри. Його корпус має сталевий каркас, а кузов на ньому - надрукований на 3D принтері. Виготовлений він з перероблених пластикових пляшок та секцій з біопластику.

"BMW" випустять нові автомобілі, яких буде лише 99 у світі

Працює амфібія на літій-іонній батареї та має запас ходу в 50 кілометрів по суші, і двадцять по воді. Ну а коли акумулятор сяде - доведеться крутити педалі, або веслувати до найближчої розетки. Всередині є все необхідне для подорожі. А на даху ще й вбудована сонячна батарея для підзарядки акумуляторів. Для активного відпочинку більшого й не треба.