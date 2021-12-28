Болід "Формули-1" позмагався у швидкості зі своїм електричним "братом" та ралійним авто: ефектне відео заїзду

Болід "Формули-1" позмагався у швидкості зі своїм електричним "братом" та ралійним авто: ефектне відео заїзду

Ведучі автомобільного шоу Top Gear нарешті вирішили припинити всі суперечки та показали, хто швидший.

Коли хтось починає сперечатись за швидкі автомобілі, завжди хтось з опонентів згадує болід Формули-1. Дивлячись, як розганяються такі автомобілі стає дійсно моторошно.

Та чи такий він швидкий, про це дізнавались британські журналісти видання “Top Gear”. Відео дрег-рейсінгу між болідами Формули-1, Формули-Е та WRC виклали на Youtube-каналі BBC.

Тестовий заїзд серед зовсім різними автомобілями влаштували на треку Дансфолд-парк у Великій Британії. Довжина відрізку була традиційна – 402 метри, а сам трек був мокрий. За болід Формули 1 відповідав - Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ потужністю 950 кінських сил, за Формули Е “боровся” - DS E-Tense FE21 у якого установка видає 340 “коней”, а ось за ралі виступає - Ford Fiesta WRC на 380 кінських сил.

Окрім різниці у потужності, відмінності були і у типі приводу, ралі кар звісно має повний привід, а ось формульні боліди з заднім приводом. Та не дивлячись на це, навіть на мокрому треку, зі значним відривом виграв потужний болід Формули-1 - Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+. На другому місці ралійне авто, а ось останнім прибув представник Формули Е. Та такий заїзд побачити потрібно кожному автомобілісту.

Нагадаємо, як у "Формулі-1" покращувався час кола: історія змагання в одній діаграмі.