"Бомба сповільненої дії": як одна помилка "вбиває" двигун і системи вихлопу

Моторна олива / © pixabay.com

Вибір моторної оливи є критично важливим для довговічності автомобіля, ігнорування рекомендацій виробника може обернутися серйозними фінансовими втратами. Хоча неправильна олива не спричинить миттєвої поломки, її тривале використання запускає незворотні процеси руйнування.

Про це пише Jalopnik.

Основна проблема, що виникає при використанні невідповідної оливи — це підвищене тертя, яке безпосередньо призводить до передчасного зносу ключових компонентів двигуна.

Крім того, неправильна рідина сприяє:

Утворенню лаку та шкідливого шламу, який обмежує потік оливи та засмічує масляні канали.

Пошкодженню систем вихлопу, зокрема каталізаторів, сажових фільтрів (DPF) та систем рециркуляції вихлопних газів (EGR).

Експерти наголошують, що ключовим параметром є в’язкість. Надто густа олива повільно тече і не забезпечує належного змащування під час холодного запуску, тоді як надто рідка — не захищає підшипники, поршні та колінчастий вал від нагрівання та тертя.

Питання змішування олив часто викликає суперечки серед водіїв. Фахівці заспокоюють: випадкове змішування різних типів (наприклад, синтетичної та мінеральної) не є катастрофою, але знизить ефективність кращої оливи. Серйозніші проблеми виникають при змішуванні олив із різною в’язкістю, що може прискорити утворення відкладень.

Важлива порада: Не варто хвилюватися, якщо ви змішуєте оливи однакової в’язкості та якості (класи SAE та API) від різних брендів, якщо це тимчасовий захід.

Головне правило вибору — завжди звертатися до інструкції з експлуатації автомобіля. Олива не є універсальною: те, що підходить для дизельного двигуна, може бути неприйнятним для бензинового, а специфікації Porsche чи Honda відрізнятимуться від Toyota.

Якщо ви запідозрили, що залили неправильну оливу, діяти потрібно негайно.

«Заміна оливи та фільтра коштує значно дешевше, ніж ремонт чи заміна двигуна», — підсумовують експерти.

Серед зовнішніх ознак, які можуть сигналізувати про проблему, можуть бути витоки, зниження економії палива, проблеми з холодним запуском та навіть запах гару у салоні.

