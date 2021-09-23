Brabus представили найшвидший в світі кросовер: розганяється до "сотні" за понад 3 секунди

Brabus представили найшвидший в світі кросовер: розганяється до "сотні" за понад 3 секунди

Автомобіль оснащений двигуном на 900 кінських сил.

Тюнінгова компанія Brabus представила найшвидший у світі кросовер 900 Rocket Edition, створений на базі Mercedes-Benz GLE 63 S Coupe.

Про це повідомляється на їхньому сайті.

Автомобіль оснащений 4,5-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 900 кінських сил та 1250 Нм крутного моменту. Потужність передається через дев’ятиступеневу автоматичну трансмісію.

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900 Rocket Edition розганяється від 0 до 100 км/год всього за 3,2 секунди. Машині встановили електронний обмежувач швидкості, який вмикається на 330 км/год.

Зовнішній вигляд авто обробили унікальною фарбою Superior Grey та карбоновими вставками, що дозволило покращити його аеродинаміку. Також для цього кросовер оснастили переднім спойлером, який забезпечив кращу керованість, та решітку радіатора з вбудованими повітрозабірниками.

Ззаду встановлені чотири вихлопні труби, перероблений карбоновий дифузор та карбоновий задній спойлер. Їздить кросовер на 24-дюймових кованих колесах з аеродинамічними дисками.

Інтер'єр обтягнутий шкірою та має безліч червоних вставок та швів. Проте кожен покупець може замовити індивідуальні деталі, зокрема, кольорову обробку кузова та салону.

Brabus

Раніше повідомлялося, що Brabus підсилив електричний кросовер Mercedes EQC.

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