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Brabus представили найшвидший в світі кросовер: розганяється до "сотні" за понад 3 секунди

Brabus представили найшвидший в світі кросовер: розганяється до "сотні" за понад 3 секунди

Brabus

Автомобіль оснащений двигуном на 900 кінських сил.

Тюнінгова компанія Brabus представила найшвидший у світі кросовер 900 Rocket Edition, створений на базі Mercedes-Benz GLE 63 S Coupe.

Про це повідомляється на їхньому сайті.

Автомобіль оснащений 4,5-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 900 кінських сил та 1250 Нм крутного моменту. Потужність передається через дев’ятиступеневу автоматичну трансмісію.

900 Rocket Edition розганяється від 0 до 100 км/год всього за 3,2 секунди. Машині встановили електронний обмежувач швидкості, який вмикається на 330 км/год.

Зовнішній вигляд авто обробили унікальною фарбою Superior Grey та карбоновими вставками, що дозволило покращити його аеродинаміку. Також для цього кросовер оснастили переднім спойлером, який забезпечив кращу керованість, та решітку радіатора з вбудованими повітрозабірниками.

Ззаду встановлені чотири вихлопні труби, перероблений карбоновий дифузор та карбоновий задній спойлер. Їздить кросовер на 24-дюймових кованих колесах з аеродинамічними дисками.

Інтер'єр обтягнутий шкірою та має безліч червоних вставок та швів. Проте кожен покупець може замовити індивідуальні деталі, зокрема, кольорову обробку кузова та салону.

© Brabus
Brabus

Раніше повідомлялося, що Brabus підсилив електричний кросовер Mercedes EQC.

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