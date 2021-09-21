Британці назвали автомобілі з найменшою та найбільшою витратою пального від заявленого

Британці назвали автомобілі з найменшою та найбільшою витратою пального від заявленого

Тут опинилися десять моделей.

Британські фахівці склали рейтинги автомобілів, які мають найменшу та найбільшу витрату пального від заявленого.

Відповідне дослідження провели експерти WhatCar.

Так, за основу були взяті дані, які отримали під час своїх експериментів, а також інформацію щодо споживання пального від самих виробників. Останні, до слова, покладаються на новий всесвітній стандарт (методику) визначення витрати пального WLTP, який діє від 2019 року. Раніше ж до уваги бралися числа, певні за циклом NEDC - на сьогоднішній день він вважається застарілим.

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Як і інші тести, випробування WhatCar проводилися в лабораторних умовах, проте вони були максимально наближені до реальних (моделювання пересування в місті, селищі, на шосе) на відміну від тих же вимірів за WLTP і NEDC.

Як наслідок, на основі дослідження в WhatCar вибрали по п'ять моделей, у яких виявлена найбільша розбіжність з паспортними даними в ту чи іншу сторону.

Автомобілі, у яких реальна витрата пального менше паспортного:

Honda Civic Type R (бензин 2,0 л. турбо) - реальний витрата менше на 9,2%;

Renault / Dacia Duster (бензин 1,3 л. турбо) - реальна витрата менше на 10,1%;

Volkswagen Up (бензин 1,0 л.) - реальна витрата менше на 10,5%;

Honda CR-V Hybrid (бензин 2,0 л. і електромотор) - реальна витрата менше на 12,3%;

Ford Ranger (дизель 2,0 л. турбо) - реальний витрата менше на 18,6%.

Автомобілі, у яких реальна витрата пального більше паспортного:

Audi A3 Sedan 35 TFSI (бензин 2,0 л. турбо) - реальний витрата більше на 16%;

Renault Clio E-tech (бензин 1,6 л. і електромотор) - реальна витрата більше на 19,6%;

Ford Fiesta EcoBoost (бензин 1,0 л. турбо) - реальна витрата більше на 20%;

Toyota Corolla Hybrid/Suzuki Swace (бензин 1,8 л. і електромотор) - реальна витрата більше на 21,6%;

BMW 420d (дизель 2,0 л. турбо) - реальний витрата більше на 26,4%.

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