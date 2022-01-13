Британці назвали автомобільні бренди, які найбільше підтримують веганство

Найбільш екологічним брендом виявився Ford.

ританська компанія Dick Lovett провела дослідження та показала, які автомобільні бренди пропонують найбільш дружні до веганства автомобілі.

Дослідження ґрунтуються на даних організації з захисту прав тварин. Вони показують, які компанії найбільше шкодять навколишньому середовищу та тваринам. Про це повідомляється на офіційному сайті Dick Lovett.

Якщо врахувати, що в переліку є такі марки, як Mercedes-Benz, Land Rover та Porsche, то скоріш за все, експерти обирали моделі у базовій комплектації, в інтер’єрі яких не використовують натуральну шкіру та дерево.

Очолює список компанія Ford, вона пропонує 28 дружніх до навколишнього середовища моделей. Далі ми бачимо японську Honda з показником у 20 моделей, 19 “зелених” машин пропонує Nissan. Більш за все пощастило бренду Smart, наразі він складається усього з однієї моделі smart EQ fortwo та smart EQ fortwo cabrio, але вони мають цілих 17 варіацій комплектацій, які підтримують філософію веганства.

Компанія Mercedes-Benz, хоч і має велику кількість варіацій комплектацій, але може запропонувати лише 13 веганських комплектацій. Схожа ситуація і у баварців з їх BMW – лише 5 екологічних представників.

https://www.dicklovett.co.uk

Найменший показник набрали відразу чотири автовиробника: Fiat, Mini, Polestar та Porsche. Вони змогли запропонувати лише по одному екологічному варіанту.

Нагадаємо, що легендарний Nissan електрифікують та знову повернуть на ринок.